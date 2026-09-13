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Nocny pożar strażackiej komendy. Służby ustalają przyczynę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (08:05)

Spalony dach, zniszczenia elewacji i świetlicy – to efekt pożaru, do którego doszło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się tam w nocy z soboty na niedzielę.

Nocny pożar strażackiej komendy. Służby ustalają przyczynę
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej i strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania – informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. 

Spaliła się część dachu, uszkodzona została też elewacja i świetlica. 

W akcji brało udział w sumie 12 zastępów straży pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie,  ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, między innymi z Torunia

Nikomu nic się nie stało. Przyczynę pożaru ustalą służby.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar
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