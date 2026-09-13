Nocny pożar strażackiej komendy. Służby ustalają przyczynę

RMF24

Spalony dach, zniszczenia elewacji i świetlicy – to efekt pożaru, do którego doszło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się tam w nocy z soboty na niedzielę.

Jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej i strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania – informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Spaliła się część dachu, uszkodzona została też elewacja i świetlica.

W akcji brało udział w sumie 12 zastępów straży pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, między innymi z Torunia.

Nikomu nic się nie stało. Przyczynę pożaru ustalą służby.