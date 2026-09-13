Nocny pożar strażackiej komendy. Służby ustalają przyczynę

Jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej i strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania – informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Spaliła się część dachu, uszkodzona została też elewacja i świetlica.
W akcji brało udział w sumie 12 zastępów straży pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, między innymi z Torunia.
Nikomu nic się nie stało. Przyczynę pożaru ustalą służby.