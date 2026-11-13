Nocny atak w zagrodzie w Krośnicy. Nie żyje 14 danieli

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W Krośnicy na Opolszczyźnie doszło do ataku na daniele przebywające w hodowli. W nocy z czwartku na piątek zagryzionych zostało 14 zwierząt. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zaatakował je wilk lub grupa wilków.

W Krośnicy na Opolszczyźnie doszło do ataku na daniele przebywające w hodowli (zdjęcie ilustracyjne)

W Krośnicy na Opolszczyźnie doszło do ataku na daniele przebywające w hodowli (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Martwe daniele znalazła w piątek rano właścicielka hodowli. Atak przeżyło tylko kilka osobników - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Zwierzęta przebywały w specjalnej zagrodzie. Wilk mógł przedostać się na jej teren, pokonując ogrodzenie.

Na razie nie wiadomo, czy za atakiem stał jeden wilk, czy kilka osobników.

Nasz dziennikarz usłyszał w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, że właścicielka zgłosiła sprawę funkcjonariuszom, ale ostatecznie zajmuje się nią Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Pracownicy tej instytucji oglądali już miejsce ataku.