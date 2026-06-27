Wypadek na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie
Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie niedaleko Warszawy doszło do wybuchu zbiornika z gazem na motorówce. Właściciel łódki został poparzony. Obrażenia okazały się jednak na tyle niegroźne, że po krótkiej wizycie w szpitalu o własnych siłach wrócił na miejsce zdarzenia.
Łodzią płynęły łącznie cztery osoby. Pozostałej trójce nic się nie stało.
Do eksplozji doszło w czasie rozruchu silnika motorówki. Jednostka została wyciągnięta na brzeg.
Jak informuje reporter RMF FM, biegły z zakresu pożarnictwa oceni przyczyny zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do niego upały.