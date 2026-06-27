RMF24

Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie na Mazowszu doszło do eksplozji motorówki. Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, jedna osoba ucierpiała po tym, jak rozszczelnił się zbiornik z gazem.

Wypadek na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie

Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie niedaleko Warszawy doszło do wybuchu zbiornika z gazem na motorówce. Właściciel łódki został poparzony. Obrażenia okazały się jednak na tyle niegroźne, że po krótkiej wizycie w szpitalu o własnych siłach wrócił na miejsce zdarzenia.

Łodzią płynęły łącznie cztery osoby. Pozostałej trójce nic się nie stało.

Do eksplozji doszło w czasie rozruchu silnika motorówki. Jednostka została wyciągnięta na brzeg.

Jak informuje reporter RMF FM, biegły z zakresu pożarnictwa oceni przyczyny zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do niego upały.