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Eksplozja motorówki na jeziorze na Mazowszu. Rozszczelnił się zbiornik z gazem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (15:45) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (16:17)

Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie na Mazowszu doszło do eksplozji motorówki. Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, jedna osoba ucierpiała po tym, jak rozszczelnił się zbiornik z gazem.

Eksplozja motorówki na jeziorze na Mazowszu. Rozszczelnił się zbiornik z gazem
Zdj. poglądowe

Wypadek na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie

Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie niedaleko Warszawy doszło do wybuchu zbiornika z gazem na motorówce. Właściciel łódki został poparzony. Obrażenia okazały się jednak na tyle niegroźne, że po krótkiej wizycie w szpitalu o własnych siłach wrócił na miejsce zdarzenia. 

Łodzią płynęły łącznie cztery osoby. Pozostałej trójce nic się nie stało. 

Do eksplozji doszło w czasie rozruchu silnika motorówki. Jednostka została wyciągnięta na brzeg. 

Jak informuje reporter RMF FM, biegły z zakresu pożarnictwa oceni przyczyny zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do niego upały. 

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek

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