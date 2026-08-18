Nielegalnie handlowali śmieciami. Zainteresowały się nimi KAS i policja

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Funkcjonariusze małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, wspólnie z policjantami, zatrzymali pięć osób podejrzewanych o udział w zorganizowanym procederze związanym z nielegalnym obrotem odpadami. W ramach prowadzonego postępowania przeszukano 31 miejsc w województwach małopolskim i śląskim.

Nielegalny obrót odpadami w Małopolsce i na Śląsku. Dwie osoby trafiły do aresztu (Zdjęcie ilustracyjne)

Nielegalny obrót odpadami w Małopolsce i na Śląsku. Dwie osoby trafiły do aresztu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kontrole objęły m.in. biura, magazyny, mieszkania oraz pojazdy. Służby zabezpieczyły dokumenty związane z działalnością finansową i gospodarczą, w tym faktury VAT, karty przekazania odpadów oraz umowy handlowe. Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny – komputery, telefony, dyski oraz pendrive’y.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zostały zabezpieczone dwa samochody o łącznej wartości ok. 100 tys. zł, ponad 105 tys. zł, ponad 2,7 tys. euro, ponad 1,1 tys. dolarów i 200 franków szwajcarskich, a także sześć sztabek złota o wadze 100 i 50 gramów - przekazała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska.

Jak poinformowała, przy udziale biegłych sprawdzono również tereny przemysłowe powiązane ze spółkami objętymi postępowaniem. W trakcie czynności wykonano dokumentację fotograficzną, pobrano próbki oraz przeprowadzono nalot fotogrametryczny, czyli przelot drona lub samolotu wyposażonego w specjalistyczny aparat albo skaner.

Prokurator prowadzący sprawę wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Wobec pozostałych trzech podejrzanych prokurator zastosował dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w miesiącu, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami objętymi postanowieniem - wyjaśniła Pasieczyńska.