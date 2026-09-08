Nie żyje Ryszard Jelonek. Znany płetwonurek miał 56 lat

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Smutne wieści z Prudnika. W wieku 56 lat zmarł Ryszard Jelonek – ceniony płetwonurek, instruktor i były prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik Prudnik. Jelonek odszedł nagle podczas nurkowania.

Ryszard Jelonek, postać doskonale znana w środowisku sportowym Prudnika, zmarł 5 września podczas nurkowania. Jak informuje portal TerazPrudnik.pl, Jelonek był doświadczonym płetwonurkiem, dla którego podwodny świat był nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją.

To właśnie podczas realizowania swojej wielkiej życiowej miłości doszło do tragicznego zdarzenia. Według nieoficjalnych doniesień przyczyną śmierci mogły być nagłe problemy zdrowotne, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

Człowiek z pasją i sercem do sportu

Ryszard Jelonek przez lata aktywnie działał na rzecz lokalnego sportu. Jako prezes Orlika Prudnik nie tylko zarządzał klubem, ale także inspirował młodych sportowców i dzielił się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Prowadził specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu nurkowania, zarażając innych swoją pasją i profesjonalizmem. Jego zaangażowanie i oddanie sprawom klubu doceniali zarówno współpracownicy, jak i cała prudnicka społeczność.

W oficjalnym komunikacie klubu czytamy: „Odszedł od nas człowiek niezwykle oddany lokalnemu sportowi, który przez lata swojej działalności włożył ogromne serce, energię i zaangażowanie w rozwój naszej społeczności. Jego pasja, mądrość oraz bezinteresowna praca na rzecz Orlika Prudnik pozostawią trwały ślad w historii klubu i w pamięci nas wszystkich”.

Wsparcie dla bliskich i społeczności

Śmierć Ryszarda Jelonka to ogromna strata nie tylko dla rodziny i najbliższych, ale również dla wszystkich, którzy mieli okazję z nim współpracować. Zarząd, zawodnicy i społeczność klubu Orlik Prudnik złożyli najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego. „Spoczywaj w spokoju Rysiu” – napisano w poruszającym oświadczeniu.