Nie wiedział, jak znalazł się w Polsce, zabrakło mu paliwa. Zaskakujący finał interwencji na S11

RMF24

Zatrzymany na poboczu, słabo widoczny samochód zwrócił uwagę kierowców podróżujących drogą S11 w nocy 1 sierpnia. Na miejsce wezwano policja, która ustaliła, że auto należy do 84-letniego Niemca, który nie wiedział, jak znalazł się w Polsce.

Zgłoszenie o samochodzie otrzymali w nocy funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Po przybyciu na miejsce mundurowi zastali Volkswagena na niemieckich numerach rejestracyjnych.

Samochód był unieruchomiony z powodu braku paliwa. W środku znajdował się 84-letni mężczyzna, który sprawiał wrażenie zagubionego i zdezorientowanego.

Nie wiedział, jak przekroczył granicę

Policjanci próbowali nawiązać kontakt z kierowcą. Okazało się, że senior nie potrafił wyjaśnić, jak znalazł się w Polsce. Jego wypowiedzi były nielogiczne, a kontakt z nim był utrudniony. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony sytuacją i nie pamiętał, kiedy ani w jaki sposób dotarł do Polski.

Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że 84-latek jest osobą zaginioną na terenie Niemiec. Jego rodzina zgłosiła zaginięcie i prowadziła poszukiwania.

Ze względu na stan zdrowia seniora, na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Samochód odholowano, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych kierowców.

Rodzina odebrała mężczyznę

Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Po 84-latka do Polski przyjechała rodzina, która odebrała go ze szpitala i zapewniła dalszą opiekę.

Policjanci przypominają, jak ważna jest czujność i szybka reakcja w przypadku osób starszych, które mogą mieć problemy z pamięcią lub orientacją w terenie. Regularny kontakt, znajomość aktualnego miejsca pobytu oraz reagowanie na niepokojące sygnały mogą zapobiec sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu seniorów.