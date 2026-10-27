„Nie dotykaj, oddal się, ostrzeż innych”. Pilny komunikat żandarmerii wojskowej

Utracony dron w okolicy Ustki
„Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności utraty bezzałogowego statku powietrznego (testowego, nieuzbrojonego, bez cech bojowych)” – poinformowano we wtorkowym komunikacie.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 października. Na poligonie w Ustce jedna z firm cywilnych prowadziła loty testowe bezzałogowego statku powietrznego typu Alpha Wing.
O godzinie 9:35 w wyniku awarii silnika maszyna spadła do Morza Bałtyckiego około 6 km od linii brzegowej.
Co zrobić, gdy znajdziemy zaginiony obiekt?
Żandarmeria podkreśliła, że z uwagi na panujące warunki hydrometeorologiczne, m.in. wiatr i prądy morskie, „istnieje możliwość przemieszczenia się utraconego obiektu w kierunku wybrzeża”.
Żandarmeria wojskowa zaapelowała: jeśli znajdziesz bezzałogowiec, jego fragmenty lub inny nieznany przedmiot – „nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, zadzwoń na numer alarmowy 112”.