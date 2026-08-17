Nawałnice na Opolszczyźnie. Lokalne podtopienia w Głuchołazach

RMF24

Przez województwo opolskie przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. Do godziny 18:00 strażacy interweniowali 52 interwencje. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że nawalny deszcz chwilowo zalał niektóre ulice w Głuchołazach.

Strażacy wieczorem mogą mieć jeszcze sporo pracy, bo - jak powiedział po godzinie 18:00 w rozmowie z RMF FM rzecznik opolskiej straży pożarnej kapitan Łukasz Nowak - przez region przechodzi kolejny front.

Z powodu pierwszej fali nawałnic służby interweniowały 52 razy, z czego 37 akcji przypadło na powiat nyski. To właśnie jego częścią są Głuchołazy - miejscowość, która najbardziej ucierpiała przez opady.

Nawalny deszcz spowodował lokalne podtopienia i dużo wody na ulicach. Studzienki kanalizacyjne nie były w stanie przyjąć całej wody opadowej – powiedział kapitan Łukasz Nowak.

W sieci pojawiło się sporo nagrań pokazujących efekty nawałnicy w Głuchołazach – zalane ulice, przez które próbują przebrnąć samochodu.

Biorąc pod uwagę to, że przez kilka, kilkanaście dni nie padało na terenie województwa opolskiego, ta wysuszona ziemia nie potrafiła przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła. Ten nawalny deszcz spowodował lokalne podtopienia – tłumaczył rzecznik.

Łącznie 47 interwencji dotyczyło zalanych terenów i obiektów oraz pompowania wody, a pięć połamanych konarów drzew i wiatrołomów.

W wyniku nawałnic nikt nie został poszkodowany.

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