Mural Maryli Rodowicz odsłonięto w Opolu. „Ludzi było jak na papieżu”

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Mural Maryli Rodowicz odsłonięto w Opolu. „Królowa polskiej piosenki” pojawiła się na ścianie bloku przy ul. Chabrów. Artystka była obecna podczas uroczystości. „Ludzi było tyle, że moim zdaniem ci młodsi myśleli, że to spotkanie z papieżem. I znowu śpiewy, zdjęcia” – pisze artystka w mediach społecznościowych.

Mural poświęcony Maryli Rodowicz odsłonięto w poniedziałek w Opolu. Legenda sceny muzycznej była obecna na uroczystości, śpiewała z zebranymi gośćmi i publicznością, chętnie pozowała do zdjęć i rozmawiała z fanami.

Od 2020 roku na ścianach opolskich budynków pojawiają się kolejne wielkoformatowe wizerunki artystów, którzy związani są z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Do Trasy Muzycznych Murali dołączyło właśnie siódme malowidło, przedstawiające Marylę Rodowicz.

Odsłonięcie muralu Maryli Rodowicz w Opolu, fot. Krzysztof Świderski / PAP

„Same wzruszenia. W sobotę superkoncert w Wałbrzychu, w niedzielę koncert w amfiteatrze w Opolu, w tym samym amfiteatrze, w którym byłam 42 razy na festiwalu. I wspólne śpiewy, falowanie. No, a dzisiaj odsłonięcie przepięknego muralu na Osiedlu na Chabrach. Ludzi było tyle, że moim zdaniem ci młodsi myśleli, że to spotkanie z papieżem. I znowu śpiewy, zdjęcia. Teraz wracam do domu, ale bójcie się, nie znacie dnia, ani godziny, kiedy was nawiedze” – wspomina Rodowicz na swoim Facebooku.

Mural powstał na ścianie bloku przy ul. Chabrów 153–159. Za projekt malowidła odpowiada uznana ilustratorka Ola Osadzińska. Dzieło na ścianie namalowała opolska grupa artystyczna „Murki”.