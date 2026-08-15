Mocne słowa kard. Grzegorza Rysia. Metropolita o Ukraińcach

RMF24

„Nie ma dnia, aby media nie informowały nas o nowych aktach przemocy: wobec dzieci i młodzieży, wobec kobiet, wobec migrantów, szczególnie Ukraińców. Mówimy o tym już chyba wszyscy. Przemoc jest grzechem. Obojętność wobec niej również” - napisał w liście pasterskim metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś.

Mocny apel kard. Rysia: Przemoc jest grzechem

Kard. Grzegorz Ryś napisał do wiernych Archidiecezji Krakowskiej list, w którym podkreślił, że „słowo 'miłosierdzie' jest wpisane w historię oraz w misję Krakowskiego Kościoła” i nie tylko. Wezwał do patrzenia na świat oczami słabszych i skrzywdzonych, podkreślając, że prawdziwa chrześcijańska postawa to wrażliwość na los ubogich, migrantów i ofiar przemocy - aktualnie szczególnie Ukraińców.

List metropolity jest pokłosiem, jak sam zaznaczył, ostatnich aktów przemocy wobec różnych osób, w tym migrantów z Ukrainy. Kard. Ryś stanowczo potępił nie tylko same akty agresji, ale także obojętność wobec nich.

„Patrzeć na świat od dołu” – a nie „z góry” (!) to niesłychanie ważna podpowiedź papieża Leona – Maryi – ostatecznie Pana Boga: patrzeć z pozycji „maluczkich”, a nie wielkich i możnych; NIE z perspektywy władzy i siły. To ważne jest zawsze, ale chyba szczególnie w sytuacjach napięć, konfliktów interesów i przekonań. Tych niestety nie brakuje – dobrze wiemy: nasze codzienne relacje (od rodzinnych, przez sąsiedzkie, po społeczne, polityczne i kościelne) WSZYSTKIE pełne są agresji, pretensji, nadużywania siły i władzy, wymiany oskarżeń i osądów, niekończących się sporów. Nie ma dnia, aby media nie informowały nas o nowych aktach przemocy: wobec dzieci i młodzieży, wobec kobiet, wobec migrantów, szczególnie Ukraińców. Mówimy o tym już chyba wszyscy. Przemoc jest grzechem. Obojętność wobec niej również. (...). MIŁOSIERNY BÓG WIDZI SŁABYCH, I PATRZY OCZYMA SŁABYCH!” - napisał kard. Grzegorz Ryś.

W ostatnich tygodniach w naszym kraju doszło do serii niekiedy brutalnych incydentów przeciwko obywatelom Ukrainy. Chodzi m.in. o:

Kard. Grzegorz Ryś zaprasza do Łagiewnik

Metropolita krakowski zaprosił wiernych, szczególnie młodych, do Łagiewnik, 23 sierpnia o godz. 15:00 na mszę świętą poprzedzoną „Godziną miłosierdzia”.

Już za tydzień, w niedzielę 23 sierpnia, rozpoczynamy drogę do Jubileuszu 25-lecia uroczystego aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Św. Jan Paweł II dokonał go w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku. Potrzebujemy odnaleźć się w tym zawierzeniu - zwłaszcza jeśli mamy ambicję obejmować nim „świat cały” - napisał kard. Ryś.