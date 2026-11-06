Młody człowiek zatrzymany na granicy. Jest podejrzany o zabójstwo

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Straż graniczna zatrzymała w Świecku w województwie lubuskim 24-letniego obywatela Estonii, którego poszukiwano czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo dokonane w Finlandii - przekazała ppor. SG Małgorzata Potoczna z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Estończyk podróżował autokarem, który we wtorek 3 listopada przyjechał do Polski z Niemiec. W czasie kontroli przedstawił funkcjonariuszom polski dowód osobisty. Dokument wzbudził ich wątpliwości, a późniejsze sprawdzenie potwierdziło, że został sfałszowany.

24-latek przyznał, że jest obywatelem Estonii, podając swoje dane osobowe. Po sprawdzeniu w bazach okazało się, że był poszukiwany czerwoną notą Interpolu - poinformowała ppor. SG Potoczna.

Areszt do czasu ekstradycji

Fińskie służby wystawiły wniosek o zatrzymanie mężczyzny w związku z podejrzeniem zabójstwa na terytorium Finlandii. Został on aresztowany. W areszcie pozostanie do czasu zakończenia procedury ekstradycyjnej.

24-latek poniesie też konsekwencje za posłużenie się podrobionym polskim dokumentem. Przyznał się do tego czynu i dobrowolnie poddał karze: sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Czerwona nota Interpolu dotyczy osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa lub prawomocnie skazanych, które przebywają poza krajem poszukiwań. Służy ich zatrzymaniu i umożliwieniu ekstradycji.