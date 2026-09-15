Mieli sprzedawać narkotyki więźniom. Do sądu trafił akt oskarżenia

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Do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim trafił akt oskarżenia przeciwko małżeństwu, pochodzącemu z tego samego miasta. Prokuratura zarzuciła im wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mieli sprzedawać je m.in. więźniom – przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

42-letniej Ewelinie T. i o dwa lata młodszemu Marcinowi T. prokuratura zarzuciła handel narkotykami, z czego mieli uczynić sobie stałe źródło dochodu.

Para przyznała się do winy

Ponadto mężczyźnie zarzucono wytworzenie znacznej ilości substancji psychoaktywnych i psychotropowych.

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli szczegółowe wyjaśnienia opisujące mechanizm procederu. Żadne z małżonków nie było dotychczas karane sądownie. W toku śledztwa oboje byli aresztowani. Obecnie są pod dozorem policji i będą odpowiadać przed sądem z wolnej stopy – powiedziała rzecznik.

Dodała, że zgodnie z przedstawionymi zarzutami Marcinowi T. grozi kara od 3 do nawet 20 lat więzienia, a jego żonie od 2 do 12 lat.

Ustalenia śledczych

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni mieli prowadzić proceder od czerwca 2021 r. do listopada 2025 roku w sposób zorganizowany i ciągły. Ich działalność miała polegać na dostarczaniu zabronionych substancji drogą pocztową do zakładów karnych i aresztów śledczych m.in. w Płocku, Elblągu, Radomiu i Świdnicy, a także dystrybucji narkotyków wśród innych odbiorców.

Impulsem do wszczęcia śledztwa w opisanej sprawie było znajdowanie w jednostkach penitencjarnych przesyłek zawierających narkotyki oraz podejrzenie, że mogły one pochodzić z jednego źródła. Podjęte przez policjantów i prokuraturę działania skutkowały zatrzymaniem małżeństwa mieszkającego w Gorzowie Wlkp.

Doszło do tego pod koniec listopada ubiegłego roku. W ich mieszkaniu znaleziono znaczne ilości narkotyków. Akt oskarżenia w opisanej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przez tamtejszą prokuraturę rejonową.