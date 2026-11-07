Łukasz Gibała po strzelaninie w Krakowie: Przemoc nie zmieni tego, jakim jesteśmy miastem

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„To ogromna tragiedia dla nas wszystkich. Rodzinom i bliskim zmarłych składam kondolencje i wyrazy współczucia, a rannym życzę sił i szybkiego powrotu do zdrowia. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają działania służb mundurowych, dlatego proszę o omijanie okolic Rynku Głównego”- powiedział prezydent Krakowa Łukasz Gibała w specjalnym przemówieniu po strzelaninie na Rynku Głównym, w której 24-letni sprawca zabił sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. W stolicy Małopolski do 11 listopada obowiązuje żałoba.

Konferencja prasowa Łukasza Gibały, szefa MSWiA Marcina Kieriwńskiego i służb po strzelaninie w Krakowie; fot. Art Service

Konferencja prasowa Łukasza Gibały, szefa MSWiA Marcina Kieriwńskiego i służb po strzelaninie w Krakowie; fot. Art Service / PAP

„Rynek znów będzie należał do nas wszystkich”

Prezydent Krakowa wygłosił do mieszkańców przemówienie, w którym poinformował, że sztab kryzysowy cały czas działa oraz że żadna poszkodowana osoba czy rodzina nie zostanie pozostawiona sama sobie. Podziękował również służbom. Podkreślił, że „przemoc nie zmieni tego, jakim jesteśmy miastem: dumnym, gościnnym i otwartym”.

Proszę o nierozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, fałszywych oraz o nieprzekazywanie filmików z miejsca zdarzenia. Dziękuję straży miejskiej, która jako pierwsza była na miejscu zdarzenia i działała profesjonalnie. Dziękuję policjantom, którzy bohatersko i z narażeniem życia zatrzymali sprawcę - powiedział prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Prezydent podziękował także lekarzom, strażakom i ratownikom, którzy w tej chwili walczą o życie poszkodowanych.

Dziękuję również tym, którzy otworzyli swoje drzwi dla tych, którzy uciekali z miejsca zdarzenia (...). Nie pozwólmy, żeby te wydarzenia były wykorzystywane przez kogoś, kto chciałby nas podzielić. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich - dodał.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie

Dziś, w sobotę 7 listopada, około godz. 15 w Krakowie na Rynku Głównym doszło do ataku. Mężczyzna strzelał z jadącego czarnego Subaru. Co wiadomo do tej pory?

sprawca to 24-letni Polak (ur. w 2002 roku), mieszkaniec województwa świętokrzyskiego,

wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej,

mężczyzna został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala,

miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,

strzelał do przypadkowych osób z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji,

miał pozwolenie na broń do użytku sportowego,

ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 15 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim,

mężczyzna nie był wcześniej notowany, nie był karany,

mężczyzna nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem,

do Krakowa zmierza premier Donald Tusk oraz m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński,

prezydent Krakowa Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada,

w Krakowie odwołane są koncerty i spektakle - ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego,

kondolencje dla Krakowa płyną z całego świata, także od polskich polityków i samorządowców,

wiele miast w Polsce, m.in. Wrocław i Warszawa, wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Fot. Wojciech Matusik / East News

/ East News

Fot. Wojciech Matusik / East News

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,

800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,

112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Świat reaguje na tragedię w Krakowie. Kondolencje i solidarność po strzelaninie Tragiczne wydarzenia w Krakowie poruszyły nie tylko Polskę, ale i całą Europę. Po sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym, w której zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych, światowi przywódcy wyrażają głęboki smutek i składają kondolencje…