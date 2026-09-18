Legendarny bar RIO w Krakowie powrócił. Od dzisiaj to kultowe miejsce ponownie otwarte

RMF24

Po kilkumiesięcznej przerwie na krakowską mapę gastronomiczną powraca kultowa kawiarnia RIO. Miejsce, które od 1959 roku jest ważną częścią kulturalnego życia miasta, ponownie otwiera swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. Nowy rozdział w historii tego wyjątkowego lokalu rozpoczyna się już dzisiaj.

Kultowe RIO znów zaprasza mieszkańców i turystów na kawę, domowe wypieki oraz spotkania przy charakterystycznych, czarnych ladach. Lokal został ponownie otwarty.

RIO to nie tylko kawiarnia, ale także symbol krakowskiej bohemy i artystycznego klimatu lat 60. i 70. XX wieku. Nowi gospodarze lokalu podkreślają, że zależy im na zachowaniu niepowtarzalnego charakteru miejsca, jednocześnie nadając mu współczesny rytm.

RIO to też ucieczka od banału codzienności do mitycznych lat 60. XX w. – epoki jazzu, czarnej kawy, dyskusji paryskich egzystencjalistów i krakowskiego spleenu. RIO jest odpowiedzią na naszą podskórną tęsknotę za wysmakowanym humorem i kulturą PRL-u, które dla kolejnych pokoleń stają się kultowe – podkreślają nowi gospodarze.

Oryginalny wystrój i kultowa kawa

Wnętrze RIO zachowało swój oryginalny styl. Udało się odsłonić historyczną posadzkę w czarno-białą szachownicę, a także zachować charakterystyczne, długie, czarne lady zaprojektowane przez krakowskiego architekta Leopolda Pędziałka.

Sercem lokalu pozostaje ekspres do kawy, a w menu nie zabraknie słynnej kawy z bitą śmietaną.

Goście mogą też liczyć na domowe wypieki, takie jak sernik czy kruche ciasto z owocami i kruszonką. Będą też wytrawne propozycje.

Kultowy bar RIO

Miejsce spotkań artystów i mieszkańców

Bar RIO od początku swojego istnienia był miejscem spotkań studentów, profesorów, artystów i krakowskiej bohemy. Wśród bywalców znaleźli się m.in. Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki czy Antoni Kawałko. Lokal słynął nie tylko z kawy i wyjątkowego wystroju, ale także z atmosfery rozmów, żartów, poezji i sztuki. W RIO działała mała galeria oraz wydawano pismo „KawRIOlet”, w którym publikowano wiersze i rozmowy z artystami.

Zachowanie tradycji i nowy początek

Dzięki wsparciu miasta i decyzji poprzedniego najemcy lokal mógł zachować swoją historyczną nazwę i oryginalny wystrój.

W lutym 2026 roku przeprowadzono aukcję na najem lokalu, której warunki zakładały kontynuowanie działalności pod historyczną nazwą i z zachowaniem oryginalnego wyposażenia.

Ponowne otwarcie RIO to nie tylko powrót kawiarni, ale także ważny krok w zachowaniu krakowskiego dziedzictwa. Lokal przy ul. św. Jana 2 ma być nadal miejscem spotkań mieszkańców, turystów i artystów, a jego historia – tworzona na nowo przez kolejne pokolenia.

Kawiarnia RIO będzie czynna codziennie w godzinach 9:00–21:00.