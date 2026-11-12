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Łapówki za miejsce na oddziale dla dziecka. Ponad 300 zarzutów dla lekarki

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (08:30)

Ponad 300 zarzutów usłyszała lekarka z jednego z rzeszowskich szpitali. Według prokuratury 64-letnia kobieta, pełniąc funkcję kierownika szpitalnego oddziału oraz biegłej sądowej, przyjmowała korzyści majątkowe. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

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Łapówki za miejsce na oddziale dla dziecka. Ponad 300 zarzutów dla lekarki
Zatrzymanie 64-letniej lekarki, zdj. KWP w Rzeszowie /Policja
  • 64-letnia lekarka z Rzeszowa, kierownik oddziału szpitalnego i biegła sądowa, usłyszała 307 zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych za przyjęcie pacjentów na leczenie.
  • Kobieta wykorzystywała służbowy gabinet do prywatnych wizyt, które były fałszywie raportowane jako wizyty refundowane przez NFZ.
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Markowe alkohole i nawet 300 zł łapówki

64-letnią lekarkę zatrzymali funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kobieta pełniła funkcję kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, a jednocześnie była biegłą sądową

Z ustaleń policjantów wynika, że w zamian za podjęcie leczenia lub przyjęcie na oddział, od opiekunów swoich pacjentów miała przyjmować korzyści majątkowe. Chodzi o markowe alkohole oraz pieniądze w kwotach od 50 do 300 zł. 

Nienależne refundacje z NFZ

Ponadto korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu. 

Funkcjonariusze ustalili także, że wizyty prywatne wykazywane były w innych placówkach medycznych jako wykonane w ramach umowy z NFZ. Chodziło o uzyskanie refundacji.

Lista zarzutów może się wydłużyć

Lekarka została zatrzymana 9 listopada. Przeszukano także jej gabinet lekarski oraz samochody. 

Kobieta usłyszała 307 zarzutów. Niewykluczone, że usłyszy kolejne. Sąd aresztował ją na trzy miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia. 


Źródło: RMF24
Tagi: łapówka

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