Łapówki za miejsce na oddziale dla dziecka. Ponad 300 zarzutów dla lekarki

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ponad 300 zarzutów usłyszała lekarka z jednego z rzeszowskich szpitali. Według prokuratury 64-letnia kobieta, pełniąc funkcję kierownika szpitalnego oddziału oraz biegłej sądowej, przyjmowała korzyści majątkowe. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Markowe alkohole i nawet 300 zł łapówki

64-letnią lekarkę zatrzymali funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kobieta pełniła funkcję kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, a jednocześnie była biegłą sądową.

Z ustaleń policjantów wynika, że w zamian za podjęcie leczenia lub przyjęcie na oddział, od opiekunów swoich pacjentów miała przyjmować korzyści majątkowe. Chodzi o markowe alkohole oraz pieniądze w kwotach od 50 do 300 zł.

Nienależne refundacje z NFZ

Ponadto korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu.

Funkcjonariusze ustalili także, że wizyty prywatne wykazywane były w innych placówkach medycznych jako wykonane w ramach umowy z NFZ. Chodziło o uzyskanie refundacji.

Lista zarzutów może się wydłużyć

Lekarka została zatrzymana 9 listopada. Przeszukano także jej gabinet lekarski oraz samochody.

Kobieta usłyszała 307 zarzutów. Niewykluczone, że usłyszy kolejne. Sąd aresztował ją na trzy miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia.