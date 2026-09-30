Kontrola NFZ w szpitalu w Nowej Soli. Wiemy, czego dotyczy

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NFZ rozpoczął kontrolę w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem - dowiedział się dziennikarz RMF FM, Michał Dobrołowicz. Kontrola jest reakcją na informację portalu Zero.pl

W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca, potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, kontrola w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Nowej Soli ma przede wszystkim wykazać, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, bo prawie trzy czwarte procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko jedną czwartą.

W pozostałych placówkach proporcje są zwykle dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali.

Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ.

Kontrola potrwa od czterech do sześciu tygodni.