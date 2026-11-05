Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł. Trwa policyjna obława

W czwartek około południa w miejscowości Wysoka koło Olesna policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód marki BMW.
Kierowca pojazdu nie zatrzymał się, a następnie staranował policyjny radiowóz, próbując uciec.
Funkcjonariusze oddali strzał ostrzegawczy, a później strzelali w kierunku uciekającego auta.
Porzucone BMW zostało odnalezione kilka minut później.
Na miejscu trwa obława z udziałem psów tropiących. Policja ustala tożsamość kierowcy i apeluje do wszystkich osób posiadających informacje mogące pomóc w zatrzymaniu sprawcy o kontakt z najbliższą jednostką policji.