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Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł. Trwa policyjna obława

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (16:08)

Policja prowadzi poszukiwania kierowcy BMW, który podczas próby kontroli drogowej w miejscowości Wysoka koło Olesna (woj. opolskie) staranował radiowóz i zbiegł z miejsca zdarzenia. W trakcie pościgu padły strzały.

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Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł. Trwa policyjna obława
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

W czwartek około południa w miejscowości Wysoka koło Olesna policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód marki BMW. 

Kierowca pojazdu nie zatrzymał się, a następnie staranował policyjny radiowóz, próbując uciec. 

Funkcjonariusze oddali strzał ostrzegawczy, a później strzelali w kierunku uciekającego auta.

Porzucone BMW zostało odnalezione kilka minut później. 

Na miejscu trwa obława z udziałem psów tropiących. Policja ustala tożsamość kierowcy i apeluje do wszystkich osób posiadających informacje mogące pomóc w zatrzymaniu sprawcy o kontakt z najbliższą jednostką policji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: obława

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