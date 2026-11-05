Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł. Trwa policyjna obława

RMF24

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Policja prowadzi poszukiwania kierowcy BMW, który podczas próby kontroli drogowej w miejscowości Wysoka koło Olesna (woj. opolskie) staranował radiowóz i zbiegł z miejsca zdarzenia. W trakcie pościgu padły strzały.

W czwartek około południa w miejscowości Wysoka koło Olesna policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód marki BMW.

Kierowca pojazdu nie zatrzymał się, a następnie staranował policyjny radiowóz, próbując uciec.

Funkcjonariusze oddali strzał ostrzegawczy, a później strzelali w kierunku uciekającego auta.

Porzucone BMW zostało odnalezione kilka minut później.

Na miejscu trwa obława z udziałem psów tropiących. Policja ustala tożsamość kierowcy i apeluje do wszystkich osób posiadających informacje mogące pomóc w zatrzymaniu sprawcy o kontakt z najbliższą jednostką policji.