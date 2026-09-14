Kibolski atak w Krakowie. 28-latkowi grozi 20 lat więzienia

RMF24

Nawet 20 lat więzienia grozi 28-latkowi, który zaatakował kibica ostrym narzędziem. Do ataku doszło przed piątkowym ekstraklasowym meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok.

28-latek zaatakował 49-latka w rejonie stadionu Wisły. Pokrzywdzony ma rany między innymi twarzy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał RMF FM, że mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu.

Powodem ataku miała być sprzeczka na tle kibicowskim.

Młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku.

Prokurator będzie żądał dla 28-latka trzech miesięcy tymczasowego aresztu.

Kolejny taki przypadek w Krakowie

Kilka tygodni temu w stolicy Małopolski na osiedlu Willowym doszło do ataku pseudokibiców, w wyniku którego zginął 36-latek. Pseudokibic Hutnika Kraków, był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem przez grupę napastników Młodej Ferajny – grupy związanej z Wisłą Kraków. Znalazła go przypadkowa osoba. W karetce zmarł. Nad wyjaśnieniem zbrodni pracuje krakowska policja. Zatrzymano pięciu napastników – trzech z nich na Słowacji.

Po ataku Wisła stanowczo potępiła wszelkie akty przemocy i agresji. Klub w oświadczeniu zaznaczył, że posługiwanie się jego nazwą, barwami lub symbolami, a także deklarowanie sympatii do Wisły, nie oznacza reprezentowania klubu ani działania w jego imieniu.

Władze Wisły podkreśliły, że przemoc nie może być tłumaczona kibicowaniem, przywiązaniem do określonej grupy, dzielnicy czy klubowych barw. „Każda próba odebrania drugiemu człowiekowi godności, zdrowia lub życia jest zaprzeczeniem elementarnych zasad człowieczeństwa” – napisano.