Jedyni w Polsce! Gdańskie zoo chwali się wyjątkowymi narodzinami

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W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice – Maolie i Sahira. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.

Wyjątkowe narodziny w Gdańsku

Przegląd weterynaryjny miotu Maolie wykazał, że młode ważą ponad 300 gramów i zostały odrobaczone. Młodsze potomstwo Sahiry wkrótce również przejdzie pierwsze badania. Na razie samica przetrzymuje je w kotniku, poza zasięgiem wzroku zwiedzających – poinformowała w poniedziałek Justyna Badaszko z działu marketingu gdańskiego zoo.



„Pierwsze młode urodziły się u nas w 2021 r., kolejne w 2022 r. Wszystkie zostały przekazane do europejskich ogrodów zoologicznych w ramach programu hodowlanego” – przekazała cytowana w informacji dyrektorka zoo Emilia Salach.



Placówka przekazała, że młode koty pustynne szybko się rozwijają. Przez pierwsze sześć miesięcy pozostają pod opieką matki, a po roku osiągają dojrzałość płciową. Zgodnie z wytycznymi koordynatora Europejskiego Programu Hodowlanego (EEP) odchowane osobniki zasilą inne europejskie ogrody zoologiczne.

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Dlaczego kot pustynny to szczególny gatunek?

Koty pustynne, nazywane dawniej arabskimi, zamieszkują pustynne obszary Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej i Środkowej. Prowadzą samotniczy, nocny tryb życia. Są przystosowane do ekstremalnych warunków – duże uszy pomagają im odprowadzać ciepło, a gęste włosy między palcami chronią opuszki łap przed gorącym piaskiem. Największym zagrożeniem dla tego gatunku w naturze jest utrata naturalnych siedlisk i nielegalny odłów na handel.



Gdański Ogród Zoologiczny powstał w 1954 r. w Gdańsku-Oliwie. Zajmuje ok. 124 hektary na zalesionym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Żyje w nim ok. 890 zwierząt będących przedstawicielami ponad 140 różnych gatunków – w tym ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Gdańskie zoo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w regionie. Placówkę w ubiegłym roku odwiedziło 531 410 osób.