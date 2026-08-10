Jedyni w Polsce! Gdańskie zoo chwali się wyjątkowymi narodzinami

Wyjątkowe narodziny w Gdańsku
Przegląd weterynaryjny miotu Maolie wykazał, że młode ważą ponad 300 gramów i zostały odrobaczone. Młodsze potomstwo Sahiry wkrótce również przejdzie pierwsze badania. Na razie samica przetrzymuje je w kotniku, poza zasięgiem wzroku zwiedzających – poinformowała w poniedziałek Justyna Badaszko z działu marketingu gdańskiego zoo.
„Pierwsze młode urodziły się u nas w 2021 r., kolejne w 2022 r. Wszystkie zostały przekazane do europejskich ogrodów zoologicznych w ramach programu hodowlanego” – przekazała cytowana w informacji dyrektorka zoo Emilia Salach.
Placówka przekazała, że młode koty pustynne szybko się rozwijają. Przez pierwsze sześć miesięcy pozostają pod opieką matki, a po roku osiągają dojrzałość płciową. Zgodnie z wytycznymi koordynatora Europejskiego Programu Hodowlanego (EEP) odchowane osobniki zasilą inne europejskie ogrody zoologiczne.
Dlaczego kot pustynny to szczególny gatunek?
Koty pustynne, nazywane dawniej arabskimi, zamieszkują pustynne obszary Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej i Środkowej. Prowadzą samotniczy, nocny tryb życia. Są przystosowane do ekstremalnych warunków – duże uszy pomagają im odprowadzać ciepło, a gęste włosy między palcami chronią opuszki łap przed gorącym piaskiem. Największym zagrożeniem dla tego gatunku w naturze jest utrata naturalnych siedlisk i nielegalny odłów na handel.
Gdański Ogród Zoologiczny powstał w 1954 r. w Gdańsku-Oliwie. Zajmuje ok. 124 hektary na zalesionym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Żyje w nim ok. 890 zwierząt będących przedstawicielami ponad 140 różnych gatunków – w tym ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Gdańskie zoo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w regionie. Placówkę w ubiegłym roku odwiedziło 531 410 osób.