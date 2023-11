Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, tuż przed południem gaz wrócił do pierwszych domów i mieszkań. Mieszkańcy Inowrocławia nadal zmagają się ze skutkami wczorajszej potężnej awarii sieci gazowej, przez którą wszyscy mieszkańcy miasta zostali pozbawieni gazu.

Zdjęcie ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACA / PAP/Abaca

Mimo że awaria głównej sieci gazowej została usunięta w sobotę po kilku godzinach, to jej skutki nadal są odczuwalne dla tysięcy mieszkańców, którzy czekają na przywrócenie dostaw.

Ponowne napełnianie gazem sieci rozpoczęło się w niedzielę kilkanaście minut przed godziną 10. Do pierwszych mieszkańców Inowrocławia, po trwającej ponad dobę przerwie, gaz popłynął zaraz przed południem.

Dostawy gazu wróciły do budynków przy ulicy Mątewskiej. Tam udało się to zrobić automatycznie, zaraz po napełnieniu sieci gazem.

Ale to dopiero początek. Pracownicy Spółki Gazownictwa, tak jak robili to wczoraj, muszą odwiedzić 12 tysięcy mieszkań i domów, by na nowo otworzyć kurki gazowe.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami miasta. Pani Magdalena cierpliwie czeka z rodziną na przywrócenie dostaw gazu. Choć wie, że do prywatnych mieszkań gaz wróci w dalszej kolejności. Pierwszeństwo będą mieć żłobki, przedszkola, szpitale i domy pomocy społecznej.

Zmieniliśmy listę zakupów z rzeczy, które są do gotowania na rzeczy, które można upiec. Nie wszyscy są zorientowani. U nas w bloku mieszka bardzo dużo starszych ludzi, chodzimy i uprzedzamy ich, jak jest - mówiła w rozmowie w RMF FM mani Magdalena.

Tysiące kurków z gazem do zakręcenia

Największą trudnością była konieczność zakręcenia 12 tysięcy kurków z gazem w domach i mieszkaniach inowrocławian. Wczoraj kierownictwo Polskiej Spółki Gazownictwa apelowało do mieszkańców Inowrocławia, aby pozostali w domach i wpuszczali na teren posesji pracowników PSG.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przez cały wieczór i większość nocy pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa zakręcali kurki z gazem u mieszkańców miasta. W niedzielny poranek zostało sto z 12 tysięcy kurków z gazem, do których muszą dotrzeć pracownicy PSG. Zakręcenie ich wszystkich jest koniecznie, żeby jeszcze przed południem można było rozpocząć napełnianie sieci gazem.

Jeśli już teraz zapełnialibyśmy sieć i nie zamknęlibyśmy gdzieś kurka gazowego i okazałoby się, że ktoś ma nieszczelny piecyk albo kuchenkę gazową, mógłby zacząć się ulatniać gaz i mogłoby dojść do wybuchu - wyjaśniał rzecznik prasowy PSG Grzegorz Cendrowski.

W niedzielę będziemy pracować do skutku, ale całość działań może potrwać nawet kilka dni. Najważniejsze jest bezpieczeństwo - dodał Cendrowski.

Dzisiaj w Inowrocławiu temperatura wyniesie maksymalnie 1 stopień powyżej zera. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, w celu jak najszybszego przywrócenia dostaw gazu, w działania zostali włączeni także pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa z okolicznych województw. Poza pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa, w akcji przywracania dostaw gazu udział biorą też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Właściciele sklepów przyznają, że klienci kupili wczoraj wyjątkowo dużo czajników i kuchenek elektrycznych.

Infolinia dla mieszkańców Inowrocławia

W sobotę wieczorem rzecznik prasowy wojewody Tomasz Wiśniewski poinformował, że uruchomione zostały trzy numeru telefonów, pod którymi mieszkańcy mogą uzyskać dodatkowe informacje: 503 949 912, 530 013 007, 694 491 827.



W komunikacie wskazał także, że został wydany komunikat o usuwaniu awarii w aplikacji RSO oraz Alert RCB.



"W związku z usunięciem awarii stacji zasilającej Inowrocław służby rozpoczęły prace związane z nagazowaniem sieci. W pierwszej kolejności muszą zostać zamknięte kurki gazowe u ok. 12 tys. odbiorców. Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby PSG zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu" - wskazano w komunikacie PSG.

Z informacji przekazanych PAP wynika, że "całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać nawet kilka dni, gdyż sam proces jest skomplikowany".



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapowiedział, że sztab kryzysowy będzie pracował w systemie 24-godzinnym.