Informacja przyszła w nocy. 13-latek przyznał się, że planował atak w szkole

RMF24

13-letni chłopiec z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim przyznał się, że zamierzał zaatakować w szkole przypadkowe osoby - poinformowała rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz. Nastolatek został zatrzymany w poniedziałek. W plecaku miał bagnet. Chłopiec trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego - takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Chłopiec przebywa w policyjnej izbie dziecka. Przesłuchanie 13-latka z udziałem jego ojca odbyło się w poniedziałek. O jego zatrzymaniu jako pierwsze informowało RMF FM.

„Nie zaprzeczał żadnym informacjom”

Rzeczniczka powiedziała, że małoletni przyznał się do planowania ataku w szkole.

Nie zaprzeczał żadnym informacjom, które zostały przekazane policjantom. Przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji - powiedziała Chlebicz.

Dodała, że z informacji uzyskanych od chłopca wynika, że w szkole planował zaatakować przypadkowe osoby.

Wiadomo, że chłopiec brał udział w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Nie jest wykluczone, że powodem zachowania była chęć zaimponowania innym. Otwarta pozostaje kwestia tego, czy działał pod czyimś wpływem.

Rzeczniczka poinformowała, że materiały sprawy zostały przez policję przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego

13-latek trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego - takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskiem.

Do czasu wyznaczenia przez sąd konkretnej placówki wychowawczej, nastolatek będzie przebywał w policyjnej izbie dziecka maksymalnie przez 5 dni – ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

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O świcie policjanci weszli do domu

W poniedziałek o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka w Wąbrzeźnie. W plecaku szkolnym chłopiec miał bagnet, a w mieszkaniu - tasak.

Wcześniej policjanci z Wąbrzeźna otrzymali informację, że planuje on dokonać ataku w szkole.

„W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów" - poinformowała w poniedziałek komenda wojewódzka w Bydgoszczy.

Wiadomo, że o swoich planach chłopiec poinformował osobę - obywatela Szwecji - z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała Komenda Główna Policji, która przekazała je do Wąbrzeźna. Alert potraktowano bardzo poważnie. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Miał nastąpić wczoraj.