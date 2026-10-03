Incydent na kolei. Maszynista musiał awaryjnie zatrzymać skład

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Niecodzienna sytuacja na torach w Otłoczynie (woj. kujawsko-pomorskie). W sobotę maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz musiał awaryjnie zatrzymać skład przed leżącym na torach drzewem. Interwencja strażaków i policji spowodowała ponad półtoragodzinną przerwę w ruchu i opóźnienia kolejnych pociągów.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na odcinku linii kolejowej pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim a Toruniem, w miejscowości Otłoczyn. Maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz zauważył na torach przewrócone drzewo i natychmiast zatrzymał skład. Dzięki jego czujności nie doszło do wykolejenia ani poważniejszych konsekwencji.

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Strażacy w akcji, ruch wstrzymany

Jak poinformował Mateusz Gdowski z Biura Prasowego PKP Intercity, na jednym z torów leżały połamane gałęzie, a cała akcja usuwania przeszkody wymagała wstrzymania ruchu w obu kierunkach. Na miejsce wezwano strażaków, którzy sprawnie usunęli drzewo z torowiska. Przerwa w ruchu trwała ponad półtorej godziny.

Policja wyklucza sabotaż

Na miejscu pojawiła się także policja. Asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim podkreśliła, że drzewo było spróchniałe i przewróciło się samoistnie. Funkcjonariusze wykluczyli udział osób trzecich w tym incydencie.

Opóźnienia na trasie i utrudnienia dla pasażerów

Zatrzymanie pociągu relacji Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz spowodowało opóźnienia także innych składów. Na stacji Toruń Główny wstrzymano ruch pociągów PKP Intercity jadących z Gdyni do Zakopanego oraz z Bydgoszczy do Rzeszowa. Pasażerowie musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim ruch został wznowiony.