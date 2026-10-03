Incydent na kolei. Maszynista musiał awaryjnie zatrzymać skład

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na odcinku linii kolejowej pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim a Toruniem, w miejscowości Otłoczyn. Maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz zauważył na torach przewrócone drzewo i natychmiast zatrzymał skład. Dzięki jego czujności nie doszło do wykolejenia ani poważniejszych konsekwencji.
Strażacy w akcji, ruch wstrzymany
Jak poinformował Mateusz Gdowski z Biura Prasowego PKP Intercity, na jednym z torów leżały połamane gałęzie, a cała akcja usuwania przeszkody wymagała wstrzymania ruchu w obu kierunkach. Na miejsce wezwano strażaków, którzy sprawnie usunęli drzewo z torowiska. Przerwa w ruchu trwała ponad półtorej godziny.
Policja wyklucza sabotaż
Na miejscu pojawiła się także policja. Asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim podkreśliła, że drzewo było spróchniałe i przewróciło się samoistnie. Funkcjonariusze wykluczyli udział osób trzecich w tym incydencie.
Opóźnienia na trasie i utrudnienia dla pasażerów
Zatrzymanie pociągu relacji Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz spowodowało opóźnienia także innych składów. Na stacji Toruń Główny wstrzymano ruch pociągów PKP Intercity jadących z Gdyni do Zakopanego oraz z Bydgoszczy do Rzeszowa. Pasażerowie musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim ruch został wznowiony.