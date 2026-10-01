Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał na cztery strony świata

RMF24

Po blisko 11 miesiącach na wieżę poznańskiego ratusza wraca trębacz grający hejnał na cztery strony świata. Przez ostatni rok grał z balkonu na drugim piętrze budynku, a było to spowodowane remontem elewacji obiektu.

Nie tylko Kraków może poszczycić się swoim hejnałem, choć ten jak wiemy jest najstarszym i najbardziej znanym w Polsce.

Na podium tych najstarszych jest też hejnał z wieży poznańskiego ratusza. Po prawie jedenastu miesiącach na Starym Rynku w Poznaniu znów zostanie zagrany na cztery strony świata.

Wielki powrót hejnalisty

Przez blisko rok poznański hejnalista grał na trąbce z balkonu, a było to spowodowane remontem elewacji ratusza.

Hejnał ciągle można było słyszeć, ale faktem jest, że tylko z jednej strony, od strony wschodniej Starego Rynku - mówi Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest opiekunem poznańskiego ratusza.

Wszyscy doskonale znają hejnał z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, ale my szczycimy się tym, że nasz po krakowskim i lubelskim jest w czołówce najstarszych hejnałów w Polsce - dodaje.

Dziś hejnał to przede wszystkim jedna z wizytówek miasta, która „zapowiada” pojawienie się poznańskich koziołków na wieży ratuszowej.

Jednak funkcja hejnalisty przeszła sporą zmianę - wyjaśnia przedstawiciel muzeum.

Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni oczywiście się zmieniali i pilnowali na przykład tego, czy w mieście nie ma pożaru - tłumaczy Paweł Oses.

Jednak hejnaliści mieli też bardziej prozaiczne zadania. To oni sygnalizowali rozpoczęcie pory handlu, informowali o tym, że miasto może oddać się swoim obowiązkom związanym z wymianą towarów. Dziś jest już bardziej wizytówką miasta, z której jesteśmy bardzo dumni - podkreśla.