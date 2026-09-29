Grupa turystów z dzieckiem utknęła na Rysach. Nie potrafili zejść

RMF24

Ratownicy TOPR ewakuowali grupę turystów, którzy bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania utknęli na szczycie Rysów – informuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM.

Pięcioro obywateli Ukrainy, wśród nich 10-letnie dziecko, weszło bez raków, czekanów w warunkach zimowych na najwyższy polski szczyt, ale już nie potrafili z niego zejść. Trzeba było ewakuować ich śmigłowcem – informuje reporter RMF FM.

Wcześniej ratownicy TOPR pomagali turyście, który spadł spod Przełęczy Świnickiej i doznał poważnego urazu głowy.

W sumie dzisiaj w siedmiu akcjach TOPR-owcy pomagali 12 turystom.