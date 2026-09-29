RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Grupa turystów z dzieckiem utknęła na Rysach. Nie potrafili zejść

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 29 września (19:10)

Ratownicy TOPR ewakuowali grupę turystów, którzy bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania utknęli na szczycie Rysów – informuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM.

Grupa turystów z dzieckiem utknęła na Rysach. Nie potrafili zejść
Śmigłowiec TOPR /Shutterstock

Pięcioro obywateli Ukrainy, wśród nich 10-letnie dziecko, weszło bez raków, czekanów w warunkach zimowych na najwyższy polski szczyt, ale już nie potrafili z niego zejść. Trzeba było ewakuować ich śmigłowcem – informuje reporter RMF FM. 

Wcześniej ratownicy TOPR pomagali turyście, który spadł spod Przełęczy Świnickiej i doznał poważnego urazu głowy. 

W sumie dzisiaj w siedmiu akcjach TOPR-owcy pomagali 12 turystom. 


Źródło: RMF FM
Tagi: TOPR Rysy
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: