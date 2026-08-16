Groźny wypadek podczas biegu na orientację. 11-latka wpadła do jaskini

RMF24

Groźny wypadek w jaskini Stefanowa Dziura, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wpadła do niej 11-letnia dziewczynka. Zabrał ją do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek, dziewczynka, która wpadła do jaskini Stefanowa Dziura, brała udział w biegu na orientację. Spadła z wysokości około 10-12 metrów.

Upadek częściowo zamortyzowała znajdująca się na dnie jaskini gruba warstwa liści – przekazują ratownicy jurajskiej grupy GOPR, którzy ruszyli z pomocą.

Dziewczynka została wyciągnięta na powierzchnię, jednak ze względu na ukształtowanie terenu śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego musiał wylądować u podnóża stoku w Morsku. 11-latka została tam przewieziona górską karetką GOPR i śmigłowiec zabrał ją do szpitala.