Groźny wypadek balonu. 3 osoby ranne

RMF24

3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w województwie kujawsko-pomorskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Po wypadku balon odleciał bez załogi.

Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Najpierw z przechylonego kosza wypadł pilot, a po uderzeniu w ziemię - także dwie pasażerki.

Biały balon z logo producenta przetworów spożywczych odleciał na północny-wschód i zniknął z pola widzenia.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek złamaną rękę, a druga obrażenia ręki. Po wypadku wszystkie te osoby były przytomne. Trafiły do szpitala.

Sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.