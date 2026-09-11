Ewakuacja przedszkola w Mysłowicach

RMF24

W piątek przed południem przeprowadzono ewakuację dzieci i pracowników z przedszkola w Mysłowicach na Śląsku. Powodem jest nieszczelność jednego z elementów gazociągu - informuje reporter RMF FM.

Ewakuowanych zostało 45 osób - 10 dorosłych i 35 dzieci.

Wszyscy wyszli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Jak powiedział RMF FM jeden ze strażaków, stwierdzono tam nieszczelność jednego z elementów sieci gazowej, który znajduje się na zewnątrz budynku.

Na miejsce wezwano pogotowie gazowe.

Więcej zgłoszeń w Mysłowicach

Jak dowiedział się nasz reporter, strażacy odebrali w piątek w Mysłowicach więcej zgłoszeń dotyczących gazu z różnych rejonów miasta.

Mowa jest o wyczuwalnym zapachu, ale strażackie urządzenia nie wykazały tam ulatniania się gazu.

Najprawdopodobniej chodzi o prowadzone w jednym z zakładów w Trzebini prace związane z oczyszczalnią ścieków. Jednym ze skutków ubocznych ma być zapach przypominający ulatniający się gaz.