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Ewakuacja przedszkola w Mysłowicach

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 11 września (12:20)

W piątek przed południem przeprowadzono ewakuację dzieci i pracowników z przedszkola w Mysłowicach na Śląsku. Powodem jest nieszczelność jednego z elementów gazociągu - informuje reporter RMF FM.

Ewakuacja przedszkola w Mysłowicach
Wezwano pogotowie gazowe, fot. Marcin Bielecki, zdj. ilustracyjne /PAP

Ewakuowanych zostało 45 osób - 10 dorosłych i 35 dzieci. 

Wszyscy wyszli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. 

Jak powiedział RMF FM jeden ze strażaków, stwierdzono tam nieszczelność jednego z elementów sieci gazowej, który znajduje się na zewnątrz budynku. 

Na miejsce wezwano pogotowie gazowe.

Więcej zgłoszeń w Mysłowicach

Jak dowiedział się nasz reporter, strażacy odebrali w piątek w Mysłowicach więcej zgłoszeń dotyczących gazu z różnych rejonów miasta.

Mowa jest o wyczuwalnym zapachu, ale strażackie urządzenia nie wykazały tam ulatniania się gazu.

Najprawdopodobniej chodzi o prowadzone w jednym z zakładów w Trzebini prace związane z oczyszczalnią ścieków. Jednym ze skutków ubocznych ma być zapach przypominający ulatniający się gaz. 


Źródło: RMF24
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