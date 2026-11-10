Dzieci zrobiły żart na Halloween. Postanowił sam wymierzyć im karę, usłyszał zarzut

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Pięciu 14-latków postanowiło zrobić halloweenowy żart i rozlało śmietanę przed drzwiami jednego z mieszkań w Opolu. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli - zdenerwowany 26-latek ruszył za chłopcami z przedmiotem przypominającym broń. Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Do zdarzenia doszło 31 października, w halloweenowy wieczór. Jak ustalili policjanci, około godziny 17 pięciu 14-letnich chłopców w ramach zabawy rozlało śmietanę przed drzwiami jednego z mieszkań na opolskim osiedlu.

Ich zachowanie zauważył 26-letni mieszkaniec budynku. Mężczyzna postanowił zareagować, jednak zamiast ograniczyć się do zwrócenia uwagi nastolatkom, ruszył za nimi w pościg z przedmiotem przypominającym broń. W ten sposób zmusił ich do powrotu przed mieszkanie oraz posprzątania rozlanej śmietany.

O całej sytuacji policję poinformowali rodzice nastolatków. Funkcjonariusze niezwłocznie zajęli się sprawą, ustalili przebieg zdarzenia, a następnie zatrzymali 26-letniego mieszkańca Opola.

26-latek usłyszał zarzut. Grożą mu 3 lata więzienia

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut z art. 191 Kodeksu karnego, dotyczący zmuszania innej osoby, przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej, do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.

Wobec 26-latka zastosowano środki zapobiegawcze. Mężczyzna został objęty dozorem policji i otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Za zarzucany czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.