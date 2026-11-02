Działają jak magnes na nowych mieszkańców. To najlepsze polskie wsie [RANKING]

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Coraz więcej Polaków decyduje się zamienić miejski zgiełk na spokojniejsze życie na wsi. Najnowszy ranking zorganizowany przez Business Insider Polska pokazuje, że to właśnie okolice dużych miast stają się najbardziej pożądanymi lokalizacjami. Na szczycie zestawienia znalazła się wiejska część gminy Wasilków granicząca bezpośrednio z Białymstokiem.

Na gminę Wasilków składają się wsie: Dąbrówki, Horodnianka, Jurowce, Katrynka, Nowodworce, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie, Studzianki, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka-Przedmieście. Tylko w 2025 roku liczba zameldowań na tych terenach wzrosła z 316 do 358 osób.

Na drugim miejscu znalazły się tereny wiejskie gminy Czernica pod Wrocławiem, które w ostatnich latach niezmiennie przyciągają setki nowych mieszkańców. Podium zamyka Lesznowola pod Warszawą – gmina słynąca z rekordowej liczby nowych zameldowań i dodatniego salda migracji.

Tuż za podium pojawiła się Żabia Wola w województwie mazowieckim – to gmina, gdzie przyrosty w ostatnich latach są coraz bardziej dynamiczne, a saldo migracji systematycznie rośnie z roku na rok.

Oto pełna lista 30 gmin wiejskich i obszarów wiejskich z największym napływem nowych mieszkańców:

- Gmina wiejska Wasilków (woj. podlaskie)

- Gmina wiejska Czernica (woj. dolnośląskie)

- Gmina wiejska Lesznowola (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Żabia Wola (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Nadarzyn (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Wieliszew (woj. mazowieckie)

- Obszar wiejski Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie)

- Obszar wiejski Serock (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Łomianki (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Klembów (woj. mazowieckie)

- Obszar wiejski Kórnik (woj. wielkopolskie)

- Obszar wiejski Kostrzyn (woj. wielkopolskie)

- Obszar wiejski Swarzędz (woj. wielkopolskie)

- Gmina wiejska Kleszczewo (woj. wielkopolskie)

- Gmina wiejska Rokietnica (woj. wielkopolskie)

- Obszar wiejski Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)

- Gmina wiejska Stargard (woj. zachodniopomorskie)

- Gmina wiejska Szemud (woj. pomorskie)

- Gmina wiejska Kosakowo (woj. pomorskie)

- Gmina wiejska Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)

- Gmina wiejska Głusk (woj. lubelskie)

- Gmina wiejska Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie)

- Gmina wiejska Lubin (woj. dolnośląskie)

- Gmina wiejska Stare Babice (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Rzgów (woj. łódzkie)

- Gmina wiejska Długołęka (woj. dolnośląskie)

- Gmina wiejska Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie)

- Gmina wiejska Świecie (woj. kujawsko-pomorskie)

- Gmina wiejska Piaseczno (woj. mazowieckie)

- Gmina wiejska Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie)

Dlaczego Polacy przenoszą się poza miasto?

Przyczyny są proste: życie poza miastem to większa przestrzeń, cisza i zieleń, a także niższe ceny nieruchomości. A jednocześnie, wciąż można szybko dojechać do pracy, szkoły czy sklepu w mieście. Dziś coraz więcej firm akceptuje zdalną lub hybrydową pracę, więc nawet dodatkowe kilometry nie są już przeszkodą.

Co ciekawe, trend ten nie ogranicza się do okolic największych miast. Wysokie wyniki notują także gminy w sąsiedztwie takich miast jak Białystok, Olsztyn, Szczecin czy właśnie Gorzów Wielkopolski.

Jak powstaje ranking? Więcej niż cyfry

Za podstawowe kryterium rankingu przyjęto tzw. saldo migracji na 1000 mieszkańców – różnicę pomiędzy liczbą zameldowanych i wymeldowanych w stosunku do wielkości lokalnej populacji. Dodatni wynik oznacza, że więcej osób decyduje się zamieszkać w danym miejscu, niż je opuścić.

Co istotne, ranking odzwierciedla najnowsze trendy, bo większą wagę przypisano aktualnym danym z 2025 roku.

Dane pochodzą z rejestrów GUS oraz PESEL i obejmują migracje na pobyt stały w latach 2021–2025. Zarówno liczby bezwzględne, jak i wskaźniki przeliczone na mieszkańców, pokazują, że Polacy coraz chętniej wybierają wieś. Zwłaszcza jeśli mają tam blisko do pracy czy szkoły w mieście, ale liczą na większą przestrzeń, spokój i własny dom z ogródkiem.