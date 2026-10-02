Dostali wezwanie do pożaru kampera. W lesie znaleźli ciało właścicielki

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Prokuratura i policja w Obornikach w Wielkopolsce prowadzą śledztwo w sprawie pożaru kampera, do którego doszło wczoraj rano w miejscowości Połajewice. Kilka godzin po pożarze w lesie znaleziono ciało młodej kobiety - właścicielki pojazdu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie przyczynił się do jej śmierci.

W czwartek ok. godz. 8 strażacy i policjanci dostali wezwanie do pożaru w pobliżu lasu w miejscowości Połajewice. Okazało się, że pali się kamper.

Gdy ogień został ugaszony, rozpoczęły się poszukiwania właścicielki pojazdu. Na miejsce skierowano dodatkowe siły. Niestety, finał był tragiczny. W lesie odnaleziono ciało młodej kobiety.

Jak informuje nas Krzysztof Polzin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, lekarz, który przybył na miejsce, nie stwierdził udziału osób trzecich.

Teraz policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Chodzi m.in. o ustalenie okoliczności śmierci kobiety i przyczyn pożaru kampera.