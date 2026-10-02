Dostali wezwanie do pożaru kampera. W lesie znaleźli ciało właścicielki

W czwartek ok. godz. 8 strażacy i policjanci dostali wezwanie do pożaru w pobliżu lasu w miejscowości Połajewice. Okazało się, że pali się kamper.
Gdy ogień został ugaszony, rozpoczęły się poszukiwania właścicielki pojazdu. Na miejsce skierowano dodatkowe siły. Niestety, finał był tragiczny. W lesie odnaleziono ciało młodej kobiety.
Jak informuje nas Krzysztof Polzin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, lekarz, który przybył na miejsce, nie stwierdził udziału osób trzecich.
Teraz policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Chodzi m.in. o ustalenie okoliczności śmierci kobiety i przyczyn pożaru kampera.