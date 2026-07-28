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Czworo dzieci dryfowało na desce w stronę portu. Wiatr zniósł je 400 m od brzegu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (08:55)

Czworo dzieci bez kamizelek ratunkowych, na jednej desce SUP, zostało zniesionych przez silny wiatr około 400 metrów od brzegu na Zatoce Gdańskiej – poinformowała straż miejska w Gdańsku. Dzieci znajdowały się około kilometra od opiekuna. Dzięki akcji ratunkowej patrolu wodnego straży miejskiej bezpiecznie wróciły na ląd.

Czworo dzieci dryfowało na desce w stronę portu. Wiatr zniósł je 400 m od brzegu
Gdańsk. Dzieci na desce SUP dryfowały w stronę portu/fot. straż miejska w Gdańsku /materiały udostępnione
  • Na Zatoce Gdańskiej doszło do groźnego zdarzenia z udziałem najmłodszych.
  • Silny wiatr porwał czworo dzieci dryfujących na desce.
  • Jak przebiegła akcja ratunkowa?
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O krok od tragedii na Zatoce Gdańskiej

Strażnicy miejscy z Gdańska patrolowali w sobotę 25 lipca m.in. Motławę i Martwą Wisłę – kanały portowe oraz rejon wyjścia na wody Zatoki Gdańskiej w okolicy główek gdańskiego portu. Około godz. 12:20 mundurowi dostrzegli na wodach Zatoki niepokojący widok – na desce do pływania typu SUP dryfowało czworo dzieci.

Odpłynęły one około 400 m od brzegu, a od opiekuna aż około kilometra. Jednocześnie żadne nie miało na sobie kamizelki ratunkowej. Co gorsza, dzieci na desce dryfowały w kierunku wejścia do portu, gdzie często pływają duże statki.

Strażnicy miejscy wyruszyli im na pomoc. Po dopłynięciu do dzieci zabrali je na pokład swojej łodzi i bezpiecznie przetransportowali na brzeg w okolicach plaży w Brzeźnie, gdzie znajdował się jeden z opiekunów. Wszystkie dzieci zostały bezpiecznie przekazane pod jego opiekę.

Dzieci znalazły się w skrajnym niebezpieczeństwie

Mundurowi pouczyli opiekuna o obowiązku sprawowania stałego nadzoru nad dziećmi, podkreślając skrajne niebezpieczeństwo, w jakim się one znalazły. Jeden ze strażników skontaktował się telefonicznie z rodzicem jednego z dzieci, przekazując informacje o całym zdarzeniu i jego szczęśliwym zakończeniu – wskazała gdańska straż miejska.

Służby podkreślają, że korzystając ze sprzętu wodnego, należy zachować szczególną ostrożność i korzystać z kamizelek ratunkowych, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. 

Źródło: RMF24
Tagi: Gdańsk straż miejska

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