Czerwone flagi na wybrzeżu. Wysokie fale i bakterie krzyżują plany plażowiczów

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Silny wiatr, wysokie fale i groźne bakterie – to powody, dla których na niektórych kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. W sumie korzystanie z akwenów nie jest możliwe w kilkudziesięciu miejscach.

Na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi, oznaczające zakaz wchodzenia do wody. Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że z powodu stanu morza, silnego wiatru i wysokich fal powiewają m.in. na kąpieliskach w Jarosławcu, Dziwnowie i Międzywodziu.

Podobna sytuacja panuje na kąpieliskach w województwie pomorskim. Czerwone flagi powiewają m.in. w Chałupach, Władysławowie i Jastrzębiej Górze.

Bakterie groźne dla zdrowia

Nie tylko pogoda stanowi zagrożenie dla plażowiczów. Zakaz kąpieli wprowadzono również na kąpielisku nad jeziorem Dobrogoszcz w miejscowości Dobrogoszcz oraz na kąpielisku gminnym Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach. Powodem jest wykrycie groźnej bakterii Escherichia coli, która może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.





Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.