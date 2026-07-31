Czerwone flagi na Wybrzeżu. 25 miejsc z zakazem kąpieli

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Na 25 kąpieliskach wzdłuż polskiego Wybrzeża obowiązuje zakaz kąpieli. Na części plaż pojawiły się sinice i groźne bakterie, na innych kąpiel jest zakazana z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Zachodniopomorskie. Gdzie nie można się kąpać?

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 16 kąpieliskach. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Mrzeżynie, Jarosławcu oraz Darłówku Wschodnim. Na tym ostatnim kąpielisku wykryto obecność bakterii enterokoki.



Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w powiecie goleniowskim, podobnie jak dzień wcześniej, woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kontakt z nią może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Nadciąga piekielny żar. Ostrzeżenia IMGW dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed falą upałów, która obejmie niemal cały kraj. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza.

Zakaz kąpieli na pomorskich kąpieliskach

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 9 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Kuźnicy, Jastarni i Juracie, gdzie jest wysoka fala.



Zamknięte jest też kąpielisko w Kamienicy Królewskiej nad Jeziorem Junno na Kaszubach w powiecie kartuskim woda nadal (podobnie było w czwartek) jest uznawana za nieprzydatną do kąpieli po wykryciu bakterii z grupy enterokoków. Bakterię Escherichia coli i enterokoki wykryto również na dwóch kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie.



Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Gdzie szukać informacji na temat stanu wody w kąpieliskach?

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.



Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.