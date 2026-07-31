Czerwone flagi na Wybrzeżu. 25 miejsc z zakazem kąpieli

Zachodniopomorskie. Gdzie nie można się kąpać?
Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 16 kąpieliskach. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Mrzeżynie, Jarosławcu oraz Darłówku Wschodnim. Na tym ostatnim kąpielisku wykryto obecność bakterii enterokoki.
Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w powiecie goleniowskim, podobnie jak dzień wcześniej, woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kontakt z nią może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.
Zakaz kąpieli na pomorskich kąpieliskach
W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 9 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Kuźnicy, Jastarni i Juracie, gdzie jest wysoka fala.
Zamknięte jest też kąpielisko w Kamienicy Królewskiej nad Jeziorem Junno na Kaszubach w powiecie kartuskim woda nadal (podobnie było w czwartek) jest uznawana za nieprzydatną do kąpieli po wykryciu bakterii z grupy enterokoków. Bakterię Escherichia coli i enterokoki wykryto również na dwóch kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie.
Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych.
Gdzie szukać informacji na temat stanu wody w kąpieliskach?
Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.