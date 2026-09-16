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Brutalny finał kradzieży butelki piwa. Ekspedientka trafiła do szpitala

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (10:01)

Tymczasowo aresztowany został 52-latek, który w jednym ze sklepów w gm. Brzeźnica (Lubuskie) miał ukraść butelkę piwa. Kiedy ekspedientka chciała mu ją odebrać, miał uderzyć kobietę butelką w głowę. Spowodował u niej obrażenia. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Brutalny finał kradzieży butelki piwa. Ekspedientka trafiła do szpitala
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Podejrzany miał próbować ukraść piwo ze sklepu.
  • Następnie mężczyzna miał uderzyć butelką w głowę ekspedientki.
  • Kobieta z ranami trafiła do szpitala.
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„Rozbił butelkę o głowę kobiety, a potem uciekł”

Do zajścia doszło pod koniec minionego tygodnia w jednym ze sklepów spożywczych. Wszedł do niego mężczyzna, wziął butelkę piwa i nie płacąc, wyszedł na zewnątrz. Widząc to, pracownica sklepu wybiegła za nim i próbowała zabrać mu skradziony towar.

Mężczyzna nie chciał odpuścić i aby utrzymać się przy skradzionym alkoholu, rozbił trzymaną w ręku butelkę o głowę kobiety, a potem uciekł – powiedział podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Mężczyzna trafił do aresztu

Pracownica sklepu z ranami ciętymi głowy trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Powiadomieni o tej sytuacji policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego.

Po przedstawieniu zarzutów kradzieży rozbójniczej i uszkodzenia ciała prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie 52-latka na trzy miesiące. Sąd do wniosku przychylił się i mężczyzna trafił za kraty.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kradzież areszt
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