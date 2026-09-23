Betonowe bloczki na torach. Niebezpieczna sytuacja na Lubelszczyźnie

RMF24

Policja zajmuje się sprawą niebezpiecznej sytuacji na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały tam na leżące na torach betonowe bloczki. Nikt nie został poszkodowany.

Jak wyglądał wieczorny incydent na torach?

Komunikat ws. incydentu na torach w Jedlance opublikowała Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. Wyjaśniła w nim, że pociągi, które najechały na betonowe bloczki, jechały w przeciwnych kierunkach. Chodzi o skład relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna.

W obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Żaden ze składów się nie wykoleił, nie ma też osób poszkodowanych.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasafa, pociągi nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków.

"Mogło dojść do katastrofy o niewyobrażalnej skali". Bohaterski maszynista gościem RMF FM "Zrobiłem po prostu to, co do mnie należało" - mówi w rozmowie z RMF FM Mateusz Maciak, maszynista Kolei Mazowieckich. To on zauważył uszkodzone po akcie dywersji tory w miejscowości Mika i zatrzymał pociąg. Jak podkreśla, nie czuje się…

Na miejscu zdarzenia pracowali m.in. policyjni kontrterroryści z Lublina. Informację o incydencie przekazano Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuraturze i Centralnemu Biuru Śledczemu Policji. Powiadomiono również Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Przez Jedlankę przebiega tzw. Towarowa Obwodnica Warszawy z Łukowa do Skierniewic (linia nr 12).

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (Gorąca Linia RMF FM) / materiały udostępnione

Policja i prokuratura o wstępnych ustaleniach

Wstępnie wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych - podkreśla Marcin Józwik z łukowskiej policji. Jak wyjaśnił, czynności ws. incydentu prowadzone są w oparciu o art. 173 Kodeksu karnego, który mówi o spowodowaniu katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Po wstępnych ustaleniach wykluczono, aby był to jakiś element działań terrorystycznych. Nie ujawniono obecności żadnych materiałów wybuchowych. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim. Podobne zdarzenia w przeszłości odnotowywała w tym miejscu policja – poinformował Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak dodał, betonowe bloczki pochodziły z rozbiórki pobliskiej stacji kolejowej.