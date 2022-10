Po wrześniowych, mroźnych i śnieżnych dniach w Tatrach, od połowy października zapowiada się tzw. babie lato ze słoneczną, ciepłą jesienną pogodą. Co prawda rano trzeba liczyć się z przymrozkami, ale w ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet do 20 st. C. – powiedział przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Widok z Butorowego Wierchu / Grzegorz Momot / PAP

"Do takich warunków turystycznych też trzeba się odpowiednio przygotować. Wybierając się na górskie szlaki trzeba mieć na uwadze, że dzień robi się coraz krótszy i lepiej zrezygnować z długich wycieczek. Pamiętajmy, że w wyższych partiach jest dalej sporo śniegu, którego możemy się spodziewać już od wysokości 1800 m n.p.m. Śnieg ten po kilku odwilżach i przymrozkach jest bardzo twardy, dlatego w takim terenie konieczne jest założenie raków" - zaznaczył Tomasz Zając.



Po ostatnim, tragicznym tygodniu w Tatrach podczas którego zginęły cztery osoby, trzeba pamiętać, że nie tylko samo posiadanie sprzętu jest ważne, ale również trzeba wiedzieć jak ten sprzęt wykorzystać.



"W dolinach mamy piękną tatrzańską jesień - jest niezwykle kolorowo. Warto w tym czasie zaplanować wycieczki do mniej popularnych dolin np. Doliny Olczyskiej, Doliny Lejowej, czy Za Bramką" - mówił przewodnik.



Wyraźnego ocieplenia należy spodziewać się od niedzieli 16 października. Termometry w Zakopanem pokażą 18 st. C, a w kolejnych dniach nawet 20 st. Jedynie na szczytach prognozowane są silne porywy wiatru. Poranki w Zakopanem mogą być mgliste z przymrozkami.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę na południowym wschodzie kraju możemy spodziewać się ładnej, słonecznej pogody. Na pozostałym obszarze pochmurno. Pogoda będzie zmienna ze względu na przemieszczający się z zachodu na wschód front atmosferyczny - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.



W sobotę z zachodu w stronę centrum kraju przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Nie będzie padało na południowym wschodzie. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce będzie dużo słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami.



Najwięcej przejaśnień we wschodniej i centralnej Polsce. W drugiej połowie dnia w te rejony przemieści się front i strefa przelotnego deszczu. Na zachodzie będzie padało w pierwszej części dnia, natomiast w drugiej połowie się przejaśni.



Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północy, na pozostałym obszarze od 16 do 18 stopni, zaś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 19 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 45 km/h, wysoko w górach do 70 km/h, z kierunku południowego.





W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu głównie w pierwszej części nocy i głównie na północy kraju. To będą słabe opady. Mgły ograniczające widzialność do 200 metrów w północnej połowie kraju.



Temperatura minimalna od 6 stopni w kotlinach karpackich, 8 stopni na wschodzie, 11 stopni w centrum i 13 stopni na zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południa i południowego zachodu.