Auto zapaliło się w trakcie jazdy. W środku kierowca i pasażerka

Błyskawiczna reakcja policjantów z krapkowickiej drogówki zapobiegła tragedii na drodze krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski. Funkcjonariusze zauważyli płonącego Citroena i natychmiast ruszyli na ratunek. 62-letni kierowca i jego 87-letnia pasażerka wyszli z niebezpiecznej sytuacji bez szwanku.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek na odcinku drogi krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski.
Patrolujący trasę funkcjonariusze z Krapkowic zauważyli osobowego Citroena, z którego wydobywały się kłęby dymu. Sytuacja była poważna – ogień szybko się rozprzestrzeniał.
Decydujące sekundy
Policjanci zaczęli działać natychmiast.
Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, jadąc za płonącym autem, zmusili kierującego do natychmiastowego zjechania na pobocze – relacjonują mundurowi.
Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze błyskawicznie pomogli 62-letniemu kierowcy i jego 87-letniej pasażerce wydostać się z płonącego samochodu.
Chwilę po ewakuacji ogień całkowicie objął Citroena, którydoszczętnie spłonął. Na czas akcji gaśniczej i usuwania skutków zdarzenia droga krajowa nr 45 była nieprzejezdna.