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Auto zapaliło się w trakcie jazdy. W środku kierowca i pasażerka

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (10:17)

Błyskawiczna reakcja policjantów z krapkowickiej drogówki zapobiegła tragedii na drodze krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski. Funkcjonariusze zauważyli płonącego Citroena i natychmiast ruszyli na ratunek. 62-letni kierowca i jego 87-letnia pasażerka wyszli z niebezpiecznej sytuacji bez szwanku.

Auto zapaliło się w trakcie jazdy. W środku kierowca i pasażerka
Z płonącego auta ewakuował się 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka /Policja

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek na odcinku drogi krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski. 

Patrolujący trasę funkcjonariusze z Krapkowic zauważyli osobowego Citroena, z którego wydobywały się kłęby dymu. Sytuacja była poważna – ogień szybko się rozprzestrzeniał.

Decydujące sekundy

Policjanci zaczęli działać natychmiast. 

Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, jadąc za płonącym autem, zmusili kierującego do natychmiastowego zjechania na pobocze – relacjonują mundurowi. 

Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze błyskawicznie pomogli 62-letniemu kierowcy i jego 87-letniej pasażerce wydostać się z płonącego samochodu.

Chwilę po ewakuacji ogień całkowicie objął Citroena, który doszczętnie spłonął. Na czas akcji gaśniczej i usuwania skutków zdarzenia droga krajowa nr 45 była nieprzejezdna. 
 

 

 

 

 


Źródło: RMF24
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