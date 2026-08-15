Auto zapaliło się w trakcie jazdy. W środku kierowca i pasażerka

RMF24

Błyskawiczna reakcja policjantów z krapkowickiej drogówki zapobiegła tragedii na drodze krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski. Funkcjonariusze zauważyli płonącego Citroena i natychmiast ruszyli na ratunek. 62-letni kierowca i jego 87-letnia pasażerka wyszli z niebezpiecznej sytuacji bez szwanku.

Z płonącego auta ewakuował się 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka

Z płonącego auta ewakuował się 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka / Policja

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek na odcinku drogi krajowej nr 45 w okolicach miejscowości Rogów Opolski.

Patrolujący trasę funkcjonariusze z Krapkowic zauważyli osobowego Citroena, z którego wydobywały się kłęby dymu. Sytuacja była poważna – ogień szybko się rozprzestrzeniał.

Decydujące sekundy

Policjanci zaczęli działać natychmiast.

Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, jadąc za płonącym autem, zmusili kierującego do natychmiastowego zjechania na pobocze – relacjonują mundurowi.

Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze błyskawicznie pomogli 62-letniemu kierowcy i jego 87-letniej pasażerce wydostać się z płonącego samochodu.

Chwilę po ewakuacji ogień całkowicie objął Citroena, który doszczętnie spłonął. Na czas akcji gaśniczej i usuwania skutków zdarzenia droga krajowa nr 45 była nieprzejezdna.



spalony wrak samochodu na drodze