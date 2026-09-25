Atak przy użyciu noża na parkingu w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-latek

Brutalny atak na parkingu
Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, do ataku doszło wczoraj około godziny 23:00. Jak wynika z ustaleń, do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie noże. Napastnicy zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętych działań, mężczyzna zmarł.
Wszystko wydarzyło się na parkingu przed Teatrem Miejskim w centrum Inowrocławia.
Zatrzymani podejrzani
Policja szybko rozpoczęła poszukiwania sprawców. W efekcie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat, którzy są podejrzewani o udział w ataku.
Obecnie, pod nadzorem prokuratury, trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz motywów, które doprowadziły do tragedii.
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – poinformowała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka policji w Inowrocławiu.