Atak przy użyciu noża na parkingu w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-latek

RMF24

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie). 41-letni mężczyzna został zaatakowany nożem na parkingu przy Teatrze Miejskim w centrum miasta. Mimo natychmiastowej pomocy, jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych w tej sprawie.

Do ataku doszło przed Teatrem Miejskim w Inowrocławiu

Do ataku doszło przed Teatrem Miejskim w Inowrocławiu / Shutterstock

Brutalny atak na parkingu

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, do ataku doszło wczoraj około godziny 23:00. Jak wynika z ustaleń, do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie noże. Napastnicy zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętych działań, mężczyzna zmarł.

Wszystko wydarzyło się na parkingu przed Teatrem Miejskim w centrum Inowrocławia.

Zatrzymani podejrzani

Policja szybko rozpoczęła poszukiwania sprawców. W efekcie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat, którzy są podejrzewani o udział w ataku.

Obecnie, pod nadzorem prokuratury, trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz motywów, które doprowadziły do tragedii.