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Atak nożowników na parkingu w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-latek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (09:53)

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie). 41-letni mężczyzna został zaatakowany nożem na parkingu przy Teatrze Miejskim w centrum miasta. Mimo natychmiastowej pomocy, jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych w tej sprawie.

Atak nożowników na parkingu w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-latek
Do ataku doszło przed Teatrem Miejskim w Inowrocławiu /Shutterstock

Brutalny atak na parkingu

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, do ataku doszło wczoraj około godziny 23:00. Jak wynika z ustaleń, do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie noże. Napastnicy zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętych działań, mężczyzna zmarł.

Wszystko wydarzyło się na parkingu przed Teatrem Miejskim w centrum Inowrocławia. 

Zatrzymani podejrzani

Policja szybko rozpoczęła poszukiwania sprawców. W efekcie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat, którzy są podejrzewani o udział w ataku. 

Obecnie, pod nadzorem prokuratury, trwa ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz motywów, które doprowadziły do tragedii.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – poinformowała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka policji w Inowrocławiu.


Źródło: RMF FM
Tagi: atak nożownika
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