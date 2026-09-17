Atak nożownika w Nowym Targu. Agresor usłyszał zarzuty

RMF24

Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 45-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który jest podejrzany o zaatakowanie nożem dwóch mężczyzn w Nowym Targu – poinformowała w czwartek małopolska policja. Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Do zdarzenia doszło 15 września w Nowym Targu (woj. małopolskie). Według ustaleń śledczych napastnik użył noża i zadał obu mężczyznom liczne ciosy.

Ofiary odniosły poważne obrażenia, w tym uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz rąk i nóg. Jak podkreślają lekarze, „obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu i bezpośrednio zagrażały ich życiu”.

Szybka reakcja uratowała życie

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Dzięki natychmiastowej pomocy świadków oraz specjalistycznej opiece medycznej, życie obu poszkodowanych udało się uratować. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

45-latek został zatrzymany krótko po ataku. Na podstawie zebranych dowodów mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty usiłowania zabójstwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu sąd zdecydował trzymiesięcznym areszcie dla 45-latka.