RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Atak nożownika w Nowym Targu. Agresor usłyszał zarzuty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (09:55)

Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 45-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który jest podejrzany o zaatakowanie nożem dwóch mężczyzn w Nowym Targu – poinformowała w czwartek małopolska policja. Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Atak nożownika w Nowym Targu. Agresor usłyszał zarzuty
Fot. Zrzut ekranu/Policja /Shutterstock

Do zdarzenia doszło 15 września w Nowym Targu (woj. małopolskie). Według ustaleń śledczych napastnik użył noża i zadał obu mężczyznom liczne ciosy. 

Ofiary odniosły poważne obrażenia, w tym uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz rąk i nóg. Jak podkreślają lekarze, „obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu i bezpośrednio zagrażały ich życiu”.

Szybka reakcja uratowała życie

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Dzięki natychmiastowej pomocy świadków oraz specjalistycznej opiece medycznej, życie obu poszkodowanych udało się uratować. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

45-latek został zatrzymany krótko po ataku. Na podstawie zebranych dowodów mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty usiłowania zabójstwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu sąd zdecydował trzymiesięcznym areszcie dla 45-latka. 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: atak nożownika
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: