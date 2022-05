Zarzut podwójnego zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy usłyszał 57-latek z Wyszkowa – dowiedział się reporter RMF FM. Według prokuratury mężczyzna w zeszłym tygodniu zamordował swoją żonę i teściową.

Zatrzymany 57-latek złożył krótkie wyjaśnienia / Piotr Polak / PAP

Ciała kobiet znaleziono po pożarze domu. 57-latek przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura na razie nie ujawnia.

Poza podwójnym zabójstwem mężczyzna ma też odpowiadać za czynną napaść na policjantów.



Podczas zatrzymania w lesie 57-latek wyciągnął nóż. Wtedy funkcjonariusze strzelili do mężczyzny. Został on ranny w nogę i trafił do szpitala.



Wcześniej - w trakcie pościgu - poszkodowany został także jeden z mundurowych. Jednak zarzuty dla Jerzego N. na razie tego nie obejmują. W zarzutach nie ma też na razie mowy o podpaleniu domu w którym mieszkały kobiety. Ta sprawa wciąż jest jeszcze badana.



Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego. Na razie - w związku z postrzeleniem - przebywa w szpitalu.



Co się wydarzyło?

Ciała dwóch kobiet znaleziono w ostatni wtorek po pożarze jednego z domów przy ul. Białostockiej w Wyszkowie. Ofiary były w wieku 58 i 83 lat.



Śledczy w tej sprawie przesłuchali kilkanaście osób. Zabezpieczono monitoring a na miejscu zabezpieczono ślady.



Film z zatrzymania 57-latka KPP Wyszków / RMF FM



"Wstępne czynności wskazywały, że związek ze zdarzeniem może mieć mąż młodszej kobiety, dlatego rozpoczęto poszukiwania 57-latka, w których brało udział kilkudziesięciu policjantów, w tym specjalna grupa poszukiwawcza. Wykorzystany również został policyjny helikopter oraz drony" - informuje policja.



W środę - czyli dzień po zabójstwie - w trakcie sprawdzania lasu w okolicy miejscowości Leszczydół Nowiny policjanci namierzyli miejsce ukrywania się 57-latka. Mężczyzna na widok policjantów wybiegł z przyczepy campingowej z nożem i zaczął uciekać.



Przyczepa ukryta w lesie w której mieszkał 57-latek /Policja /