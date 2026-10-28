Żywe jaszczurki ukryte w ciężarówce. Służby udaremniły przemyt wart fortunę

RMF24

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Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę przemytu 41 egzotycznych jaszczurek przez granicę polsko-białoruską. Wartość zabezpieczonych zwierząt oszacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Przemytnikowi grozi nawet pięć lat więzienia.

W poniedziałek na przejściu granicznym w Koroszczynie podczas rutynowej kontroli ciężarówki wjeżdżającej z Białorusi funkcjonariusze KAS natrafili na nietypowy ładunek.

W kabinie kierowcy oraz w agregacie naczepy znaleziono plastikowe pudełka i worki, w których ukryto 41 żywych jaszczurek.

Rzadkie gatunki pod ochroną

Po wstępnej weryfikacji okazało się, że przemycane gady należą do różnych, często rzadkich gatunków. Wśród nich znalazły się m.in. Goniurosaurus, jaszczurki szyszkowcowate (Smaug, Cordylus), Calotes oraz Lacerta.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa KAS, Justyna Pasieczyńska, „część z nich to okazy chronione na podstawie przepisów konwencji waszyngtońskiej CITES”.

Fot. Lubelska KAS

Zatrzymany kierowca, 41-letni obywatel Białorusi, tłumaczył funkcjonariuszom, że jaszczurki kupił przez internet w Rosji. Zwierzęta miał sprzedać w Polsce nieznajomemu mężczyźnie za 3 tysiące euro.

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem jest ściśle regulowany przez konwencję CITES. Przewóz takich okazów przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń i świadectw.

Brak wymaganych dokumentów skutkuje obligatoryjną konfiskatą zwierząt, karą grzywny, a nawet karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.