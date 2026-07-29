Zostawił nieprzytomną koleżankę na jezdni. Wypadek hulajnogi w Świdniku

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Do poważnego wypadku doszło w Świdniku (woj. lubelskie). Po wywróceniu się hulajnogi elektrycznej 15-latek odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając nieprzytomną koleżankę na jezdni. 13-latka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Ani ona, ani jej kolega nie mieli kasków.

Do wypadku doszło w Świdniku, 15-latek porzucił ranną koleżankę (fot. KPP w Świdniku).

Do wypadku doszło w Świdniku, 15-latek porzucił ranną koleżankę (fot. KPP w Świdniku). / materiały udostępnione

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 21 na ul. Piłsudskiego w Świdniku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 15-letni mieszkaniec Świdnika jechał wraz z 13-latką hulajnogą elektryczną pożyczoną od kolegi. W pewnym momencie chłopak najechał na studzienkę kanalizacyjną i stracił panowanie nad pojazdem. Nastolatkowie przewrócili się. Żadne z nich nie miało kasku.

Dziewczynka po upadku straciła przytomność. 15-latek odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając ranną koleżankę – poinformowała asp. szt. Elwira Domaradzka, oficer prasowy KPP w Świdniku.

Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. 13-latka została przewieziona do szpitala w Lublinie. Lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.

materiały prasowe

Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 15-latka. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności wypadku. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Policja przypomina

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby. Przewożenie pasażera ogranicza możliwość panowania nad pojazdem i zwiększa ryzyko poważnego wypadku.

Zgodnie z przepisami osoby do 16. roku życia podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej powinny korzystać z kasku ochronnego. Jak podkreślają funkcjonariusze, kask może ograniczyć skutki upadku, a nawet uratować zdrowie i życie.