Zniszczył flagi przed pomnikiem. Porozrzucał wieńce i znicze

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Szokujące sceny w Świdniku w województwie lubelskim. 45-letni mężczyzna usunął i zniszczył flagi państwowe przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, a także porozrzucał złożone tam wieńce, wiązanki i znicze. Usłyszał zarzut.

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Świdniku znajdowały się flagi państwowe, złożone wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze.

Według policji w nocy ze środy na czwartek 45-letni mężczyzna zerwał flagi wraz ze stojakiem, wyrzucił je za ogrodzenie, a także porozrzucał pozostałe elementy upamiętniające święto - poinformowała w sobotę asp. sztab. Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring.

Po ustaleniu tożsamości mężczyzny policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Świdnika.

Usłyszał on zarzut dotyczący publicznego znieważenia symboli narodowych. Podejrzany został objęty dozorem policji. Za zarzucany mu czyn grozi do roku więzienia.