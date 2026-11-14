Zniszczył flagi przed pomnikiem. Porozrzucał wieńce i znicze

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Świdniku znajdowały się flagi państwowe, złożone wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze.
Według policji w nocy ze środy na czwartek 45-letni mężczyzna zerwał flagi wraz ze stojakiem, wyrzucił je za ogrodzenie, a także porozrzucał pozostałe elementy upamiętniające święto - poinformowała w sobotę asp. sztab. Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji.
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring.
Po ustaleniu tożsamości mężczyzny policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Świdnika.
Usłyszał on zarzut dotyczący publicznego znieważenia symboli narodowych. Podejrzany został objęty dozorem policji. Za zarzucany mu czyn grozi do roku więzienia.