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Zniszczył flagi przed pomnikiem. Porozrzucał wieńce i znicze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 listopada (13:38)

Szokujące sceny w Świdniku w województwie lubelskim. 45-letni mężczyzna usunął i zniszczył flagi państwowe przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, a także porozrzucał złożone tam wieńce, wiązanki i znicze. Usłyszał zarzut.

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Zniszczył flagi przed pomnikiem. Porozrzucał wieńce i znicze
Zatrzymany 45-letni mężczyzna, fot. KPP Świdnik /Policja

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Świdniku znajdowały się flagi państwowe, złożone wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze.

Według policji w nocy ze środy na czwartek 45-letni mężczyzna zerwał flagi wraz ze stojakiem, wyrzucił je za ogrodzenie, a także porozrzucał pozostałe elementy upamiętniające święto - poinformowała w sobotę asp. sztab. Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji. 

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring.

Po ustaleniu tożsamości mężczyzny policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Świdnika. 

Usłyszał on zarzut dotyczący publicznego znieważenia symboli narodowych. Podejrzany został objęty dozorem policji. Za zarzucany mu czyn grozi do roku więzienia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Świdnik

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