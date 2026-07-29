Z Lublina prosto do egipskiego kurortu. Lotnisko ogłasza zimowy hit

Egzotyczny kierunek na zimę: Kiedy pierwszy lot?
Nowa trasa do Marsa Alam, popularnego egipskiego kurortu nad Morzem Czerwonym, będzie realizowana raz w tygodniu – w każdą środę. Pierwszy lot zaplanowano na 23 grudnia.
Gdzie jeszcze polecimy z Lublina? Bogata oferta czarterów
Oferta lotniska w Lublinie systematycznie się powiększa. W sezonie letnim podróżni mają do dyspozycji czarterowe połączenia do Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Tunezji i Grecji. Wśród regularnych lotów dużą popularnością cieszą się rejsy do Włoch, Hiszpanii i Holandii, a także połączenie krajowe do Gdańska. Lubelskie lotnisko zapewnia także dogodne połączenia do największych europejskich metropolii – Londynu, Dublina oraz Warszawy.
Port obsługuje zarówno czartery, jak i połączenia realizowane przez największych przewoźników, takich jak LOT, Ryanair, Buzz czy Enter Air.
Historyczny sukces lotniska. Rekordy gonią rekordy
Czerwiec 2026 roku okazał się najlepszym miesiącem w 14-letniej historii lotniska. W tym czasie obsłużono blisko 62 tysiące pasażerów, ustanawiając nowy rekord portu. Dla porównania, poprzedni najlepszy wynik padł w sierpniu 2025 roku, kiedy lotnisko odprawiło ponad 61 tysięcy osób. W całym 2025 roku z usług Portu Lotniczego Lublin skorzystało 471 tysięcy podróżnych, a liczba operacji lotniczych przekroczyła 5 tysięcy.
Według zapowiedzi władz spółki, w bieżącym roku z portu skorzysta aż 530 tysięcy osób.
Nowoczesny port gotowy na gigantów
Port Lotniczy Lublin został oddany do użytku w 2012 roku i posiada status lotniska międzynarodowego. Jest przystosowany do obsługi dużych samolotów, takich jak Boeing 767 czy Airbus A310.