Z Lublina prosto do egipskiego kurortu. Lotnisko ogłasza zimowy hit

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Port Lotniczy Lublin szykuje ogromną niespodziankę dla miłośników słońca. Już od grudnia mieszkańcy regionu polecą bezpośrednio do jednego z najpiękniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym. Sprawdź szczegóły nowego połączenia.

Port Lotniczy Lublin od grudnia będzie miał połączenia z Marsa Alam w Egipcie

Port Lotniczy Lublin od grudnia będzie miał połączenia z Marsa Alam w Egipcie / Shutterstock

Egzotyczny kierunek na zimę: Kiedy pierwszy lot?

Nowa trasa do Marsa Alam, popularnego egipskiego kurortu nad Morzem Czerwonym, będzie realizowana raz w tygodniu – w każdą środę. Pierwszy lot zaplanowano na 23 grudnia.

Gdzie jeszcze polecimy z Lublina? Bogata oferta czarterów

Oferta lotniska w Lublinie systematycznie się powiększa. W sezonie letnim podróżni mają do dyspozycji czarterowe połączenia do Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Tunezji i Grecji. Wśród regularnych lotów dużą popularnością cieszą się rejsy do Włoch, Hiszpanii i Holandii, a także połączenie krajowe do Gdańska. Lubelskie lotnisko zapewnia także dogodne połączenia do największych europejskich metropolii – Londynu, Dublina oraz Warszawy.

Port obsługuje zarówno czartery, jak i połączenia realizowane przez największych przewoźników, takich jak LOT, Ryanair, Buzz czy Enter Air.

Upały i pożary zmieniają mapę turystyki. Skandynawia i Polska zyskują na popularności Coraz częstsze fale upałów i pożary w krajach śródziemnomorskich mogą na stałe zmienić preferencje turystów. Eksperci prognozują, że szczyt sezonu urlopowego przesunie się z lata na wiosnę i jesień, a coraz więcej osób zdecyduje się na wakacje w…

Historyczny sukces lotniska. Rekordy gonią rekordy

Czerwiec 2026 roku okazał się najlepszym miesiącem w 14-letniej historii lotniska. W tym czasie obsłużono blisko 62 tysiące pasażerów, ustanawiając nowy rekord portu. Dla porównania, poprzedni najlepszy wynik padł w sierpniu 2025 roku, kiedy lotnisko odprawiło ponad 61 tysięcy osób. W całym 2025 roku z usług Portu Lotniczego Lublin skorzystało 471 tysięcy podróżnych, a liczba operacji lotniczych przekroczyła 5 tysięcy.

Według zapowiedzi władz spółki, w bieżącym roku z portu skorzysta aż 530 tysięcy osób.

Nowoczesny port gotowy na gigantów

Port Lotniczy Lublin został oddany do użytku w 2012 roku i posiada status lotniska międzynarodowego. Jest przystosowany do obsługi dużych samolotów, takich jak Boeing 767 czy Airbus A310.