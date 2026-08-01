Wznowiono poszukiwania w Tarnawie-Kolonii. Śledczy szukają jednego fragmentu

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Prokuratura Okręgowa w Lublinie wznowiła czynności poszukiwawcze w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w czwartek spadł obiekt wojskowy. Szczegółowa analiza laboratoryjna wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu rosyjskiej rakiety Ch-101. W akcji bierze udział Żandarmeria Wojskowa, wykorzystywany jest sprzęt głębokiego skanowania.

W sobotę śledczy powrócili na miejsce zdarzenia w Tarnawie-Kolonii, aby kontynuować prace procesowe i techniczne. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, czwartkowe oględziny z wykorzystaniem georadaru i wykrywaczy metalu pozwoliły już na zabezpieczenie kluczowych dowodów, jednak dalsza analiza laboratoryjna wykazała potrzebę odnalezienia kolejnego fragmentu obiektu.

Decyzja o rozszerzeniu obszaru poszukiwań wynika ze specyfiki terenu oraz dużego prawdopodobieństwa, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, poza zasięgiem standardowych urządzeń pomiarowych. W sobotnich działaniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt głębokiego skanowania. Teren został ściśle zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową.

Przedstawiciele prokuratury uspokajają opinię publiczną, podkreślając, że poszukiwany fragment nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Co więcej, jego odnalezienie nie jest kluczowe z punktu widzenia samego śledztwa, jednak ma istotne znaczenie dla kompleksowego wyjaśnienia okoliczności incydentu.

Kulisy incydentu: rosyjska rakieta Ch-101 w polskiej przestrzeni powietrznej

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie pod kątem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach porannych, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę.

O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i ewentualnego przechwycenia natychmiast skierowano myśliwiec F-16. Zaledwie sześć minut później, o godzinie 3:46, obiekt zniknął z radarów, a jego miejsce upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Przeprowadzone dotychczas ustalenia śledczych wykazały, że na ziemię spadła rakieta manewrująca Ch-101, wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Pocisk ten zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości.

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Reakcja najwyższych władz państwowych

Wydarzenia w województwie lubelskim wywołały natychmiastową reakcję polskich władz. Wicepremier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał w czwartek szczegółowe informacje na temat incydentu, potwierdzając, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, podczas gdy drugi był tego bliski, lecz zawrócił przed samą granicą.

Z kolei premier Donald Tusk po południu tego samego dnia poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych i z dużym prawdopodobieństwem pochodziła z Rosji. Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali w mediach, że sytuacja była monitorowana, a w przypadku, gdyby obiekt stanowił bezpośrednie zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałby zestrzelony przez siły obrony powietrznej.