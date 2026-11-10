Wykładowczyni KUL zwolniona. „W sposób niedopuszczalny komentowała śmierć”

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Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wykładowczyni, która w skandaliczny sposób skomentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Decyzja ta zapadła po fali oburzenia, jaką wywołały jej wpisy w mediach społecznościowych dotyczące tragicznych wydarzeń w Krakowie i Ostrowcu.

Chodzi o wpis: „trzy głosy na konfę mniej”, który na Facebooku, pod informacją o znalezieniu trzech ciał w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie, zamieściła dr Katarzyna Pejda z II Katedry Sinologii na KUL.

Dwoje innych użytkowników skomentowało krytycznie wpis Pejdy, na co jej odpowiedź brzmiała: „tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

Stanowcza reakcja władz uczelni

W związku z wypowiedziami wykładowczyni, rzecznik prasowy uczelni Wojciech Andrusiewicz poinformował, że rektor KUL zdecydował o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z dr Pejdą.

„Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim” – podkreślono w oświadczeniu uczelni.

„Zachowanie, zwolnionej już, pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w sposób jaskrawy złamane” – przekazała uczelnia.

Jak poinformowano, decyzję o zwolnieniu nauczycielki podjął samodzielnie rektor uczelni. Nie była ona związana z postępowaniem dyscyplinarnym, które wszczęto wcześniej wobec dr Pejdy za jej wpisy. „Rektor uznał, że przewinienie pracownicy jest zbyt poważne i należy wyciągać konsekwencje” – wyjaśnił Andrusiewicz. W związku z natychmiastowym zwolnieniem, dalsze postępowanie dyscyplinarne stało się bezprzedmiotowe.

Wpisy dr Pejdy zostały już usunięte z mediów społecznościowych. O kontrowersyjnych komentarzach poinformował w mediach społecznościowych działacz Konfederacji Rafał Mekler.

Strzelanina w Krakowie

Do ataku doszło w minioną sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł w poniedziałek o godz. 4:30 w krakowskim szpitalu.

Jeszcze w sobotę, w mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim, policjanci odnaleźli ciała trzech osób - rodziców i siostry zamachowca. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe.