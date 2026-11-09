Wójt stracił stanowisko przez alkohol. Wynik drugiej tury zdecyduje, kto przejmie stery w gminie

RMF24

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W gminie Niedźwiada w województwie lubelskim odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów na wójta. To efekt utraty mandatu przez dotychczasowego włodarza, który został skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. O fotel wójta powalczą Piotr Tarnowski i Małgorzata Jaksim.

W pierwszej turze wyborów, która odbyła się w minioną niedzielę, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Najwięcej poparcia zdobył obecnie pełniący obowiązki wójta Piotr Tarnowski – 42,94 proc. głosów. Tuż za nim uplasowała się Małgorzata Jaksim, sekretarz gminy, z wynikiem 34,95 proc.

Ostateczne rozstrzygnięcie przyniesie więc druga tura, zaplanowana na 22 listopada.

Pozostali kandydaci – Monika Pękala, działaczka społeczna, oraz Krzysztof Walenciuk, sołtys wsi Górka Lubartowska – uzyskali odpowiednio 14,11 proc. i 8 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 50,12 proc., a do urn poszło ponad 2,5 tysiąca mieszkańców.

Skandal z udziałem byłego wójta

Przedterminowe wybory to konsekwencja głośnej sprawy karnej z udziałem byłego wójta, Marka K. W grudniu ubiegłego roku został on zatrzymany przez policję w Tyśmienicy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu we krwi. Jak tłumaczył, jechał tylko kilka kilometrów, aby „dostarczyć butle z tlenem dla ryb do stawu”.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim początkowo warunkowo umorzył sprawę, uznając, że „stopień szkodliwości społecznej czynu nie jest znaczny”. Wziął też pod uwagę liczne pozytywne opinie mieszkańców i lokalnych działaczy. Ostatecznie jednak, po apelacji prokuratury, Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Marka K. za winnego i wymierzył mu karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata, z wyjątkiem pojazdów gospodarczych wymagających prawa jazdy kat. T.

Marek K. pełnił funkcję wójta przez dwie kadencje, ciesząc się dużym poparciem – w ostatnich wyborach zdobył niemal 67 proc. głosów.

Wynik drugiej tury zdecyduje, kto poprowadzi gminę Niedźwiada przez najbliższe lata.