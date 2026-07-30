Wiemy, co było w pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Prokuratura potwierdza

RMF24

Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdza: w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie spadła rakieta, która zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Śledczy wciąż czekają na specjalistę z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji obiektu.

W nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt latający. Choć dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec wielozadaniowy F-16, to obiekt zniknął z radaru. Finalnie upadł na terenie niezabudowanym koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Premier Donald Tusk poinformował, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona prawdopodobnie przez rosyjski pocisk Ch-101. Podkreślił jednak, że informacja ta wymaga jeszcze sprawdzenia. Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że jeden pocisk przekroczył polską przestrzeń powietrzną, a drugi był blisko, ale zawrócił przed granicą.

Co najważniejsze, nikomu nic się nie stało. Nie ma też informacji o stratach materialnych.

„Rosja będzie stawała na głowie”. Tusk w Tarnawie-Kolonii „Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska” - oświadczył premier Donald Tusk na specjalnej konferencji w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Szef rządu odwiedził miejsce, gdzie spadł obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną.…

Prokuratura potwierdza: W Tarnawie-Kolonii spadła rakieta

W czwartek, na popołudniowym briefingu prasowym, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak potwierdził, że w Tarnawie-Kolonii spadła rakieta, która zawierała materiał wybuchowy o znacznej ilości.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, w pobliżu miejsca upadku rakiety pracuje już około 100 funkcjonariuszy różnych służb oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Powstały po upadku rakiety krater ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki środka napadu powietrznego zostały rozrzucone na obszarze 200 metrów. Świadczy to o potężnym wybuchu.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Prokuratorzy zabezpieczają substancje chemiczne do badań, sprawdzając między innymi obecność materiałów wybuchowych.

Czynności na miejscu mają zakończyć się dziś wieczorem.