Wielka akcja policji na Lubelszczyźnie. W dwa dni zatrzymano 112 poszukiwanych

112 poszukiwanych osób, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe i nakazy doprowadzenia zatrzymali w minionym tygodniu policjanci z lubelskiego garnizonu.
Podczas dwudniowej akcji funkcjonariusze skontrolowani ponad 1200 miejsc i adresów, w tym ponad 80 lokalizacji, gdzie przebywali obcokrajowcy, jak hostele czy miejsca tymczasowego zamieszkania.
112 zatrzymanych – wśród nich oszuści i uciekinier z więzienia
Dziewięć z zatrzymanych osób było poszukiwanych listami gończymi, a pozostali to m.in. osoby skazane na kary pozbawienia wolności czy poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu.
Jednym z najbardziej spektakularnych zatrzymań było ujęcie małżeństwa z Podkarpacia. 43-latka oraz jej 42-letni mąż od lat ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.
Kobieta, prowadząc działalność gospodarczą, zawierała umowy na sporządzanie wniosków o uzyskanie dotacji unijnych. Za usługę pobierała kilkutysięczne opłaty lub zaliczki, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się ze swoich zobowiązań - informuje Anna Kamola z lubelskiej policji.
Straty szacowane są na kilkaset tysięcy złotych.
Podczas zatrzymania w Rzeszowie kobieta próbowała symulować zawał, jednak – jak relacjonują policjanci – „medycy szybko wykluczyli jej obawy zdrowotne, zezwalając na jej osadzenie”. 43-latka trafiła do zakładu karnego na 11 miesięcy, a wkrótce mogą ją czekać kolejne wyroki.
Jej mąż odpowie za oszustwa, podobne do tych popełnionych przez żonę.
Wśród zatrzymanych znalazł się także 33-letni mieszkaniec gminy Łaszczów, poszukiwany listem gończym za ucieczkę z więzienia w 2023 roku. Mężczyzna, skazany za niepłacenie alimentów, uciekł podczas pracy poza murami półotwartego zakładu karnego w Chełmie.
Po roku ukrywania się został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego.
Policja zapowiada kolejne akcje
Wszystkie działania były koordynowane przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci podkreślają, że akcja „Poszukiwany” po raz kolejny pokazała, iż „osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne”.
Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację podobnych działań.